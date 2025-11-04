Burger King inaugurează al doilea restaurant din Ploiești, în Shopping City Ploiești

Pe 5 noiembrie, Shopping City Ploiești găzduiește deschiderea celui de-al doilea restaurant Burger King din oraș, situat în zona food court. Evenimentul marchează o nouă etapă în extinderea brandului pe piața locală și aduce în centrul comercial gustul autentic al burgerilor preparați pe grătar, care a cucerit milioane de clienți din întreaga lume.

Pentru a sărbători deschiderea, primii 100 de vizitatori vor primi un burger Whopper Jr. din partea casei. Pe parcursul zilei, clienții vor fi întâmpinați cu vouchere Whopper & Whopper Menu, Fries Vouchers, un photo corner special, muzică, baloane și bine cunoscutele coroane Burger King.

Tot miercuri, pe 5 noiembrie, între orele 10:30 și 14:30, vizitatorii sunt invitați să participe la jocul interactiv „Spin the Capsule”: pe baza bonului de cumpărături, aceștia pot câștiga instant premii și produse merch Burger King.

Deschiderea noului restaurant întărește poziția Shopping City Ploiești ca destinație principală pentru cumpărături și timp liber, oferindu-le vizitatorilor o gamă tot mai variată de opțiuni culinare și experiențe moderne.

Burger King este prezent în România din 2019 și continuă să se extindă constant, aducând experiența flame-grilled tot mai aproape de fanii săi din întreaga țară. În prezent, compania deține peste 30 de restaurante la nivel național, menținându-și promisiunea de a oferi produse de calitate, rețete originale și un gust autentic.

Mai multe informații despre evenimentele Shopping City Ploiești pot fi găsite pe site-ul oficial al centrului comercial sau pe paginile sale de Facebook și Instagram.

Despre Shopping City Ploiești

Shopping City Ploiești, parte din portofoliul NEPI Rockcastle, primul și cel mai mare centru comercial din județul Prahova, are o suprafață închiriabilă de 54.200 mp și pune la dispoziția clienților săi aproximativ 2.500 locuri de parcare. Mall-ul găzduiește unul dintre cele mai mari cinematografe din afara Capitalei, cu 12 săli de proiecție dintre care 7 sunt dotate cu tehnologia 3D, dar și peste 100 de magazine, mix-ul de chiriași incluzând branduri internaționale precum Zara, Lefties, Pull and Bear, Bershka, Stradivarius, H&M, RESERVED, CROPP, HOUSE, Adidas, Starbucks, Tezyo, SEPHORA, LC Waikiki, BSB, Bookcity, Carrefour și multe altele.

Cu aplicația mobilă SPOT, disponibilă gratuit în Google Play și App Store, clienții Shopping City Ploiești sunt recompensați cu puncte de loialitate la fiecare sesiune de cumpărături, ce aduc oferte și beneficii exclusive.

Despre Burger King

Zilnic, peste 12 milioane de clienți vizitează restaurantele BURGER KING® din întreaga lume și sunt întâmpinați cu servicii de înaltă calitate, produse cu un gust desăvârșit și prețuri accesibile. Înființat în 1954, BURGER KING® este al doilea cel mai mare lanț de restaurante cu servire rapidă din lume. De peste 70 de ani, originala HOME OF THE WHOPPER® și-a luat angajamentul de a folosi ingrediente premium și de a oferi clienților rețete originale și experiențe de familie.