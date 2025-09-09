- Publicitate -

Cumpărăturile devin cadouri la AFI Ploiești!

La AFI Ploiești, sesiunile de shopping îți aduc premii garantate: vino la Info Desk cu trei bonuri de la magazine diferite, fiecare în valoare de minimum 99 lei (inclusiv food court), în decurs de o săptămână, și primesti pe loc un AFI Gift Card în valoare de 50 lei.

Cum funcționează:

  1. Prezintă primul bon la info desk în ziua achiziției și primești talonul campaniei și prima ștampilă.
  2. În decurs de o săptămână de la primirea talonului, completează-l cu încă două achiziții din magazine diferite (validarea se face la Info Desk).
  3. Când ai colecționat toate cele trei ștampile primești pe loc un AFI Gift Card în valoare de 50 lei!

Detalii în regulament pe afiploiesti.ro

De ce să participi:

Social

  • Cadoul este garantat pentru fiecare client care completează talonul.
  • Flexibilitate la cumpărături pentru toate categoriile – modă, beauty, home, food.
  • Experiența de shopping devine mai atractivă și…răsplătită.

AFI Gift Card
AFI Gift Card este cadoul perfect pentru cei dragi, dar și pentru tine. Flexibil și ușor de folosit, îți permite să alegi exact ce îți dorești din magazinele partenere din mall.

AFI School Card
Dacă ai AFI School Card, ai parte de reduceri speciale la o restaurantele, cofetăria și cafenelele partenere din AFI Ploiești. Recompensele și avantajele cardului fac experiența de shopping și mai plăcută pentru elevi, studenți și profesori.

Ține pasul cu noutățile AFI Ploiești!

Fii mereu la curent cu ultimele campanii, reduceri și surprize!

Urmărește-ne pe paginile noastre de social media.

Despre AFI Ploiești

Inaugurat în 2013, AFI Ploiești are o suprafaţă totală închiriabilă de 34.000 mp, disponibilă pe două nivele. Centrul comercial pune la dispoziția clienților săi numeroase branduri internaționale de fashion & accesorii, beauty, home & deco, un food court divers, dar și o zonă importantă de entertainment, care cuprinde numeroase oportunități de petrecere a timpului liber.

AFI Ploiești este deținut de AFI Europe, parte din AFI Properties, alături de AFI Cotroceni, AFI Brașov, AFI Arad și AFI City.  AFI Properties este o companie lider în domeniul dezvoltării, managementului și investițiilor imobiliare, care operează în Europa Centrală și de Est.

(P)

