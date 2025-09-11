Fast Cleaning, curățenie profesională chiar la tine acasă

Canapeaua e pătată, salteaua are miros neplăcut, iar covorul pare că nu mai scapă de praf? Soluția nu e să le schimbi. Ci să le salvezi! Iar în Ploiești și București, tot mai mulți clienți aleg același nume: Fast Cleaning. Pentru că un spațiu curat nu este un lux, ci o investiție în sănătatea și confortul tău.

Observatorul Prahovean publică un interviu cu Gabriel Petrescu, antreprenorul din spatele afacerii care face curățenie lună.

Reporter: Cum a apărut ideea de a porni Fast Cleaning și ce v-a motivat să alegeți acest domeniu?

Ideea a apărut atunci când am observat nevoia unei curațări si igienizări profesionale în tot ce înseamnă materiale tapițate. De la mochete, covoare până la canapele, scaun, fotolii sau saltele, curățăm chiar la domiciliul clientului, iar acest serviciu îl livrăm la un nivel PROFESIONAL, cu echipament premium.

Ce tipuri de servicii de curățare tapițerie oferiți și cum se desfășoară o intervenție standard la domiciliu?

Curățăm tot ce înseamnă materiale tapițate prin aspiratoare cu injecție-extracție și cu aburi pentru igienizare, de la covoare, mochete, scaune și fotolii până la saltele, canapele etc. Intervenția se desfășoară la domiciliul clientului, iar în fucție de volum estimăm un preț foarte bun raportat la serviciile profesionale prestate cu echipamente premium.

Totul începe prin curățarea suprafeței textile cu ajutorul aspiratorului cu aburi prin injecție-extracție, iar după ce această suprafață este curată o igienizăm cu aspiratorul cu aburi.

Care sunt beneficiile curățării cu injecție-extracție și abur, comparativ cu metodele clasice?

Beneficiile sunt multiple și pot să vă dau câteva diferențe majore între cele două metode. La curățarea prin injecție-extracție vorbim de o procedură în profunzime, care elimină petele, unde uscarea este mai rapidă, iar igienizarea este masivă, fiind eliminate astfel praful, bacteriile și acarienii.

Cât de des recomandați curățarea profesională a unei canapele sau a saltelelor, pentru un rezultat optim?

O saltea (memory, latex, arcuri) ar trebui igienizată o dată la 6 luni sau mai des, la 3-4 luni dacă dacă suferi de alergii sau astm, ai copii mici care dorm cu tine, transpiri mult sau ai animale de companie.

La canapea, indiferent dacă vorbim de tapițerie textilă, catifea sau microfibră curățarea se face la fiecare 6 luni, cel mult 12 luni sau mai des dacă ai copii mici, animale de companie, alergii sau vizite mai dese.

Ce tipuri de murdărie sau pete reușiți să eliminați cel mai frecvent? Aveți și cazuri „imposibile”?

În peste 90% din cazuri, rezultatele sunt spectaculoase, chiar și în situații în care clienții ne spun: „nu mai am nicio speranță”. Asta pentru că folosim doar produse și echipamente din gama premium, testate în sute de intervenții.

Vă pot da câteva exemple de pete pe care le eliminăm cu succes: pete de cafea, vin roșu, suc, cerneală, ciocolată, urme de animale de companie, pete de grăsime, ketchup, sosuri sau uleiuri corporale, transpirație încorporată în saltele sau perne de canapea, mucegai superficial, acarieni, praf acumulat în profunzime și mirosuri înțepătoare provenite din umezeală, mucegai, fum de țigară sau acumulări organice.

Pentru noi nu există cazuri imposibile, ci doar în pete încăpățânate, care necesită soluții profesionale și răbdare.

De ce clienții ar trebui să aleagă compania Fast Cleaning?

Sunt mai multe atuuri pe care le aveam pe o piață competitivă. De exemplu, noi folosim combinații testate de substanțe profesionale precum:

Prochem Ultrapac Renovate – ideal pentru murdărie grasă, urină și mirosuri

Karcher RM 760 sau RM 769 – spumă activă pentru textile, eficientă pe pete vechi

Chemspec Ink Exit – excelent pentru cerneală, pix, markere

Cristan LTS Spotter – pentru pete proteice (sânge, lapte, transpirație, urină)

Prespray Enz-All – cu enzime active pentru materie organică și mirosuri persistente

Dar folosiți produse sigure pentru copii și animale de companie?

Cu siguranță! Produsele noastre NU conțin: substanțe toxice sau volatile, amoniac sau înălbitori agresivi, parfumuri artificiale puternice care pot irita pielea sau căile respiratorii

Folosim în schimb detergenți biodegradabili sau cu pH echilibrat, soluții cu enzime naturale care dizolvă petele organice fără a afecta țesătura și substanțe care nu lasă reziduuri chimice, ceea ce înseamnă că cei mici și prietenii patrupezi se pot bucura de canapea imediat după uscare. În plus, ne asigurăm mereu că, după curățare, extragem complet orice urmă de soluție și murdărie – tocmai pentru a evita acumulările chimice sau umezeala excesivă.

Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care oamenii le fac atunci când încearcă să-și curețe singuri tapițeria?

Să le luăm pe rând. În primul rând, folosirea produselor nepotrivite (sau prea agresive). Vorbim aici de detergenți universali, soluții de baie, înălbitori sau soluții „miraculoase” de pe internet care pot arde fibra, decolora materialul sau fixa petele.

De exemplu, o soluție cu bicarbonat + oțet poate părea naturală, dar poate păta definitiv o canapea din catifea sau dintr-o stofă deschisă la culoare.

Apoi intervine frecarea agresivă a petei. Multe persoane freacă tare zona murdară, crezând că așa „iese pata”. Rezultatul? Se distruge țesătura, pata se întinde sau se creează un halou inestetic în jurul petei.

De asemenea, se folosește metoda de umezire excesivă a materialului. Puțini știu că prin aplicarea apei sau a unor soluții de curățare în exces duce la: mucegai în interior, mai ales la saltele și canapele cu burete gros și mirosuri persistente. În plus, uscarea devine lentă sau incompletă.

De asemenea, orice soluție nouă trebuie testată mai întâi pe o zonă mică, ascunsă. Mulți uită acest pas și ajung să producă pete decolorate sau materialul să fie afectat ireversibil.

Totuși, unele echipamente profesionale pot fi și închiriate. Nu se obțin aceleași rezultate?

Închirierea unui aparat cu injecție-extracție sau cu aburi, dar fără cunoașterea setărilor corecte duce la prea multă umezeală, o aspirație slabă înseamnă murdărie reactivată, iar temperaturile nepotrivite pot dăuna materialului. Lipsa de experiență înseamnă și curățarea doar a petei, nu a întregii suprafețe. Iar rezultatul e o zonă „curată” înconjurată de un halou sau diferență de culoare. Curățarea trebuie făcută uniform, pe toată suprafața, chiar dacă pata e localizată.

Așadar, soluția este să apelezi la profesioniști, care folosesc substanțe potrivite tipului de material, tehnici corecte de pre-tratare și extracție, aparatură profesională cu presiune și putere de aspirare reglabile.

Ce tipuri de obiecte pot fi curățate de echipa Fast Cleaning?

Curățăm de pete, mirosuri și acarieni de la canapele, saltele, paturi, covoare și mochete, fotolii, scaune și perne, până la interioare auto din materiale textile.

În cât timp se poate folosi din nou mobilierul după curățare?

Mobilierul se poate folosi la cateva ore dupa ce acestea sunt uscate complet.

Lucrați doar în Ploiești sau acoperiți și alte zone din județ?

Lucram în special în Ploiesti și București, dar și în împrejurimile celor două orașe.

Aveți oferte speciale, pachete promoționale sau reduceri pentru clienți fideli?

Da, avem oferte speciale, bonusuri si multe alte surprize. E suficient să fim contactați de potențialii clienți.

Ce feedback primiți cel mai des din partea clienților după o intervenție?

Deseori sunt surprinși că petele acestora din materialele textile chiar au ieșit, faptul că miroase frumos în toată casa după intervenția noastră și bucuria că totul este curățat și dezinfectat.

Cum pot oamenii să vă contacteze și în cât timp pot beneficia de o programare?

Ne pot cotacta la numerele de telefon 0730 546 556 sau 0742 172 129, si ne pot urmări si pe pagina noastră de facebook Fast Cleaning.

Ce planuri aveți pentru dezvoltarea serviciului?

În viitorul apropiat, ne dorim să transformăm Fast Cleaning într-un reper al curățeniei profesionale în județul Prahova și în București. Planul nostru include extinderea echipei, astfel încât să putem onora cât mai multe programări zilnice, fără să facem compromisuri la calitate.

De asemenea, investim constant în echipamente de ultimă generație și soluții ecologice, pentru a oferi nu doar o curățare în profunzime, ci și o experiență sigură pentru familii cu copii sau animale de companie.

Un alt obiectiv important este dezvoltarea unei platforme online de programare, unde clienții să poată selecta rapid ziua și ora intervenției, în funcție de disponibilitate. Totodată, lucrăm la un program de fidelizare pentru clienții recurenți și la lansarea unor campanii educaționale despre igiena reală a locuinței — pentru că murdăria adevărată nu e mereu vizibilă.

Așadar, ne dorim să fim nu doar o firmă de curățenie, ci un partener de încredere pentru oricine își dorește un spațiu sănătos, curat și dezinfectat în profunzime. (P)