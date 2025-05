O casă mai spaţioasă fără renovări? Începe cu aceste 5 idei

Ca să te bucuri de mai mult spaţiu acasă nu ai nevoie de renovări sau de investiţii majore. Dimpotrivă, cu doar câteva schimbări simple poţi avea o casă mai aerisita şi mai spaţioasă, în care ai loc să te bucuri de toate activităţile preferate. Da, există loc pentru sport, hobby-uri, activităţi de birou, joacă sau renuiuni cu prietenii în orice casă, trebuie doar să găseşti soluţiile potrivite.

Află de mai jos cum să ai o casă mai spaţioasă cu investiţii minime:

Alege o canapea extensibilă

Canapeaua extensibilă te poate ajuta să economiseşti spaţiu în casă, fie c-o alegi pentru camera de zi, fie c-o alegi pentru dormitorul de oaspeţi său birou. În plus, canapeaua extensibilă se poate adapta în orice tip de cameră. Găseşti modele de 2 sau 3 locuri pentru încăperi mici, dar şi colţare extensibile pentru camere cu suprafaţa generoasă.

E o idee inspirată să cauţi o canapea extensibilă din stofă de calitate, care rezistă bine în timp, în nuanţe cât mai uşor de asortat, precum bej, bleumarin, alb, gri sau negru.

Foloseşte cutii de depozitare

Cutiile de depozitare îţi oferă mai mult spaţiu în casă, în special când le integrezi corect în amenajare. Nu e o idee bună să ai cutii de depozitare împrăştiate prin toată casa, însă atunci când găseşti un loc potrivit pentru ele, vei putea să te bucuri de camere mai aerisite. Poţi să foloseşti cutiile de depozitare pentru a elibera spaţiul din living, bucătărie, cămară, dormitor sau chiar balcon.

Spre exemplu, dacă ai o mulţime de lucruri în mobilierul de living şi vrei o încăpere mai aerisita, foloseşte câteva cutii de depozitare pentru a păstra obiecte diverse.

Pune accentul pe decluttering

O casă mai spaţioasă înseamnă să păstrezi în general doar cele esenţiale şi să arunci sau să donezi ce nu îţi mai e de folos. Cu cât păstrezi mai multe lucruri în casă, cu atât spaţiul va fi mai aglomerat. Uneori, n-ai nevoie de o casă mai mare, ci ai nevoie doar de o organizare mai bună pentru a te simţi confortabil la tine acasă.

Planifica cel puţin 2 sesiuni de decluttering pe an. Decluttering se referă la ordine şi organizare în casă. Mai exact, aranjezi toate obiectele la locul lor şi decizi ce anume păstrezi şi anume arunci sau donezi. Acest lucru se poate aplica pentru toate categoriile de obiecte, de la fotolii şi până la cărţi sau accesorii.

Transformă holul într-un spaţiu funcţional

Holul poate deveni un spaţiu 100% funcţional în casa ta, dacă îl amenajezi cum se cuvine. Cum poţi transforma holul? Ei bine, acesta poate deveni loc pentru dressing, birou, colţ de lectură sau chiar zona de sport. Desigur, contează foarte mult ce tip de hol ai. Un hol lung şi îngust se poate preta pentru dressing, în timp ce un hol pătrat, de dimensiuni mici se poate folosi pentru a amenaja un colţ de lectură. Cum? Cu un scaun comod şi un lampadar poţi obţine un locşor numai bun pentru a citi.

Holul devine uşor un spaţiu funcţional chiar şi cu minim de investiţii. Nu trebuie să cheltui sume imense de bani ca să faci din hol o cameră care serveşte unui scop bine determinat. Spre exemplu, dacă achiziţionezi un dulap generos cu oglinzi, acesta e de ajuns pentru a amenaja o zonă de dressing. Dacă achiziţionezi un fotoliu şi/sau un scaun comod alături de un corp de iluminat, holul devine zona de lectură fără investiţii prea mari.

Chiar şi balconul

Balconul poate şi el să devină un spaţiu funcţional, din nou, dacă ţii cont de forma şi dimensiunile lui. Ce poţi face pe balcon? Acest spaţiu se pretează pentru birou, zona de sport, loc de joacă pentru copii, zona de dining sau bibliotecă. Contează enorm să ţii cont de particularităţile spaţiului atunci când decizi cum vrei să-l foloseşti. Spre exemplu, un balcon deschis nu se poate transforma în zona de joacă pentru copii deoarece poate fi periculos pentru aceştia.

La fel ca şi holul, balconul se poate transforma într-un spaţiu funcţional şi fără investiţii majore. Pentru a-l face zona de sport ai nevoie de o saltea şi câteva accesorii, precum ganterele, benzile elastice sau mingea de fitness. Pentru a-l transforma în birou, o masă, un scaun adecvat şi un corp de iluminat vor fi suficiente.

Casa ta poate deveni mai spaţioasă fără să cheltui o avere sau să transformi locuinţa într-un şantier. Începe cu o organizare ca la carte şi ia în considerare o amenajare minimalista, cu mobilier 100% funcţional. Mai apoi, încearcă să transformi şi spaţiile precum holul sau balconul în zone funcţionale şi utile, cu metode creative. De asemenea, poţi lua în considerare şi proiecte DIY pentru (re)amenajarea unor spaţii din casă.

