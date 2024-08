Vacanță de coșmar pentru o familie de ploieșteni, în Grecia: „În cameră am găsit mizerie, furnici și șopârle”

O familie din Ploiești a avut parte de șocul vieții în momentul în care a ajuns în camera rezervată la un hotel de trei stele din insula Creta. Oamenii au plătit puțin peste 1700 de euro și au vrut să se bucure de vacanță, dar totul s-a tranformat într-un coșmar. „Mizerie, furnici și șopârle”, așa am fost primiți, ne-a povestit, dezgustată, Diana.

Femeia, soțul acesteia și fiica în vârstă de 15 ani au avut parte de zile de coșmar, după ce au ajuns la hotelul de trei stele din Grecia, la care se cazaseră. Prahovenii au achitat unei agenții de turism suma de 1711 de euro pentru un sejur all inclusive.

„Vacanța ar fi trebuit să fie un cadou pentru fiica mea, după examenul de Evaluare Națională și admiterea la liceu. Am găsit o camera insalubră, un grup sanitar mizerabil, am plătit TV, dar, ce să vezi, nu era TV, furnici la tot pasul, inclusive de șopârle am avut parte în acea cameră.

Cinci zile cât am stat în Grecia a trebuit să schimbăm trei hoteluri. Am stat mai tot timpul cu bagajele pregătite, dorind să fim mutați. Nimeni nu ne lua în seamă. Cei de la agenție nici nu s-au sinchisit să ne răspundă la mesaje și telefoane, fiindcă ei sunt vinovați, știau clar unde trimit. Adică și-au bătut joc de banii noștri, dar și de vacanța de care ne doream să ne bucurăm”, a povestit ploieșteanca.

Diana ne-a mărturisit că a făcut deja reclamație la ANPC. Vrea ca ca agenția de turism să își asume faptul că a recurs la „reclamă mincinoasă” pentru un sejur pe care femeia îl consideră unul „ratat”.

„Vă recomandăm să încercaţi, în prima fază, rezolvarea pe cale amiabilă a problemei dumneavoastră, împreună cu operatorul economic care a comercializat produsul sau a prestat serviciul. Dacă nu ajungeți la o înțelegere cu acesta și considerați că vă sunt încălcate drepturile, vă rugăm să-i solicitați un punct de vedere in scris, cu privire la problema dumneavoastră. În cazul în care răspunsul nu este unul satisfăcător, puteți să depuneţi o reclamaţie/sesizare ce se va rezolva în termenul legal (conform prevederilor O.G. nr. 27/2002), cu condiția ca aceasta să fie însoţită de toate documentele probatorii, respectiv factură fiscală, bon fiscal sau chitanţă, contract, certificat de garanţie sau alte documente, care fac dovada achiziției produsului sau prestării unui serviciu. Neatașarea acestora va duce la clasarea sesizării.

Reclamaţia sau sesizarea se fac în nume personal sau cu mandat/împuternicire avocațială. Dacă ulterior veți ajunge la o înțelegere cu operatorul economic, vă rugăm să ne trimiteți pe e-mail o înștiințare prin care ne anunțați retragerea reclamației/sesizării”, a fost răspunsul primit de la Protecția Consumatorului.

„Vreau ca și alți oameni să știe ce se întâmplă și să nu se lase amăgiți de niște promisiuni deșarte care, din păcate, nu sunt onorate de hotelieri care nu pun pe primul plan satisfacția clienților, așa cum ni s-a întâmplat nouă”, a concluzionat ploieșteanca.