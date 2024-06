Muzeul Nikola Tesla din Belgrad un obiectiv turistic altfel în capitala Serbiei. Cu siguranță merită!

Muzeul Nikola Tesla din Belgrad este poate cel mai vizitat muzeu al capitalei Serbiei. Deși Belgradul este departe de a fi inclus într-un top al celor mai vizitate capitale europene, orașul de pe malul Dunării oferă vizitatorilor comori ascunse. Pe lângă Parcul Kalemagdan, Muzeul Nikola Tesla este punctul de atracție principal al Belgradului.

Muzeul este unul care atrage, în primul rând pentru experimentele care se fac în timpul tururilor ghidate. Trebuie menționat faptul că muzeul nu poate fi vizitat pe cont propriu, ci este necesară vizita cu ghid și, din oră în oră, se formează tururi, care alternează din punct de vedere al limbii de prezentare, sârbă și engleză.

Am ajuns să vizităm obiectivul turistic într-o zi ploioasă de vineri, 24 mai 2024, după ce făcusem în prealabil rezervare, cu două luni de zile înainte, la un tur în limba engleză. Deși recomandarea este de a se ajunge cu 10 minute înainte, traficul infernal din Belgrad, cauzat de concertul care avea loc în acele zile în capitala Serbiei, a făcut să ajungem exact la ora fixată de începere a turului.

Șocul cel mai mare a fost, odată ajunși la intrarea în mzueu, să observăm coada imensă de oameni care așteptau să intre. „Aveți rezervare?”, am întrebat, în timp ce urcam pe lângă ei. Nimeni nu avea, așa că i-am depășit cu grație și am bătut la ușă, aceasta fiind încuiată. Am dat numele cu care făcusem rezervarea și imediat am fost invitați să ne alăturăm grupului care deja începuse turul.

