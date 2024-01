Lacul Iseo din Italia și farmecul său aparte

Am petrecut câteva zile minunate de vacanta in Italia – Lacul Iseo si alte obiective turistice de aici au fost printre preferatele mele. Tabăra de bază a fost în Milano unde am stat 4 nopti.

De aici puteți ajunge cu trenul (cam o oră) la lacul Como, unde veți vedea cele mai frumoase sate – Varenna și Bellagio. După vizita în Verona, orașul lui Romeo și Julieta, o altă zi a fost alocată lacului Iseo și insulei Monte Isola aflată pe lac.

Cum se ajunge?

Am luat trenul din Milano (gara Lambrate), cu schimbare în Brescia, iar de aici un alt tren până la Sulzano. Acest drum durează puțin peste 2 ore ( din care 25 de minute între trenuri, în Brescia), iar biletul costă 10 euro/pers./sens. Poate o să considerați că 2 ore este mult, dar vă asigur că merită.

Am ales Sulzano ca punct de sosire, deoarece este cel mai apropiat de Monte Isola. De la debarcader am luat un bilet combinat Sulzano-Peschiera Maraglio-Sensole-Iseo. Distanța dintre Peschiera și Sensole (ambele sate pe Monte Isola) am parcurs-o pe jos.

