Cum am descoperit pentru prima dată produsele de la Carmangeria „Doi Nepoți” și de ce anul acesta voi merge tot pe mâna lor pentru Sărbători

Cu ocazia sărbătorilor de anul trecut am descoperit gustul produselor de la Carmangeria „Doi Nepoți”. Cum? Am ajuns întâmplător la Târgul produselor de carmangerie organizat în Cartierul Albert din Ploiești și, la imboldul prietenei mele, care era cu mine, am luat câte ceva de la ei, pe principiul „Hai să vedem, că nu pot fi mai rele decât alea de la supermarket!”.

Am luat atunci lebăr, tobă, o „specialitate coaptă” și caltaboș. Am ajuns acasă, am tăiat câte puțin din fiecare, le-am pus pe o farfurie cu puțin muștar și ceapă roșie, și am pus farfuria pe masă. Nu vă spun că a fost bătaie pe ele, așa că, până la urmă, am ajuns să tai tot ce luasem în ziua aceea și s-a mâncat absolut tot. Este adevărat, suntem și mulți, dar nu mă așteptam să aibă așa un succes.

Descoperisem oare salvarea pentru mesele de sărbători? Nu mai eram nevoită să fac fel de fel de „artificii” pentru a putea să pun pe masă produse de bună calitate? La ce reacție avuseseră ai mei la degustarea produselor de la „Doi Nepoți”, clar trăsesem lozul norocos, așa că puteam miza liniștită pe succesul acestor produse.

Abia spre finalul mesei am reușit să mai prind și eu câteva bucățele din fiecare produs, pentru a putea să-mi dau și eu seama exact despre ce gust vorbeam. Și da, le-am dat dreptate alor mei. Ceea ce luasem eu de la Târgul organizat de „Doi Nepoți” avea exact gustul celor produse de bunica în curtea ei din Argeș, cu alte cuvinte, gustul copilăriei de altă dată. Pe 23 decembrie am mai dat o tură, repede, la târg, pentru a mă aproviziona pentru masa de Crăciun.

Am luat și cârnați proaspeți, dar și carne pentru friptură, asta pe lângă mezelurile pe care le luasem atunci, prima dată, de la Târgul din Cartier Albert.

Mai rămânea Revelionul… Având în vedere că nu obișnuim să plecăm nicăieri de Revelion, masa de acasă era o problemă, așa că am căutat repede să văd de unde, în afară de târg, puteam să achiziționez produsele de la „Doi Nepoți”.

Astfel am aflat că este deschisă Carmangeria în Blejoi, nr.937 F (în spatele restaurantului „Regina Nopții”) și că are program și în weekend. Mai mult decât convenabil pentru mine. Eram hotărâtă să încerc de la ei cât mai multe produse, astfel că, înainte de Revelion, am zis că dau lovitura și m-am dus acolo pe data de 29 decembrie.

Spre surprinderea mea era coadă, și când zic „coadă”, chiar la asta mă refer. Stătea lumea însă răbdătoare. „Vin să iau de aici, pentru că nu folosesc E-uri și am curaj să le dau și copiilor din mezelurile astea”, spunea o mămică aflată la coadă. Nu vă spun cum mirosea înăuntru, în micul magazin de lemn… iar produsele arătau atât de îmbietor încât am luat aproape din fiecare câte ceva.

Am găsit chiar și pentru mezinul familiei, care nu mănâncă porc, o ruladă de curcan excelentă, care a fost piesa de rezistență a mesei de Anul Nou. Toată lumea m-a întrebat de unde am luat-o… 😉

În concluzie, cu siguranță și anul acesta mesele de sărbători la noi vor fi tot marca „Doi Nepoți”. Am de gând, pentru Crăciun, să merg la Târg, urmând ca pentru Revelion să mă aprovizionez tot de la magazinul din Blejoi.

Anul acesta, în 2023, Târgul de Crăciun cu produse ale carmangeriei, va avea loc în cartierul Albert din Ploiești, între 21 și 23 decembrie, în aer liber! Produsele celor de la „Doi Nepoți” sunt cu siguranță alegerea perfectă pentru sărbătorile care vin, și garantează cu siguranță succesul oricărei mese festive. (P)

