O priveliște spectaculoasă de pe Coasta de Sud a Turnului Spinnaker

Dacă ajungi in Anglia, și anume în Porthsmouth, n-ai cum să nu exploatezi una dintre cele mai fascinate si uimitoare pictograme de 170 metri înălțime de pe coasta de sud, și anume Turnul Spinnaker.

La intrare, înainte de a urca cu liftul, am achitat biletul, 10 lire/persoană, și imediat după recepție un fotograf iți face poze, dar nu am făcut, deoarece am gândit că pot face și eu poze frumoase, doar că la iesire iți dă o fotografie și-ți pune turnul în background și e foarte interesantă.

Construit acum 80 de ani, cu o greutate de 30.000 tone, 130 de ferestre și trei punți de vizionare (n-am fost decât pe două punți, o punte fiind cafeneaua turnul) reprezintă o splendoare pentru locuitorii orașului și un obiectiv turistic interesant.

