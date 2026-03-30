Islanda și Norvegia revin la ideea aderării la UE, pe fondul temerilor de securitate

Islanda și Norvegia reiau discuțiile privind aderarea la Uniunea Europeană, pe care o consideră tot mai mult o garanție de securitate, potrivit Politico. Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, afirmă că apartenența la UE oferă un plus de protecție.

Invazia Rusiei în Ucraina din 2022, dar și acțiunile președintelui american Donald Trump, inclusiv tarifele la import și amenințările privind Groenlanda, au contribuit la această schimbare.

În acest context, politica Washingtonului ridică semne de întrebare privind disponibilitatea SUA de a-și apăra aliații, determinând statele NATO să caute alternative, inclusiv în cadrul UE.

Reykjavík a accelerat pregătirile pentru un referendum privind reluarea negocierilor de aderare la UE. Șefa diplomației islandeze, Torgurdur Katrin Gunnarsdottir, susține că apartenența la un grup de state cu valori comune oferă mai multă siguranță, iar atractivitatea UE ține inclusiv de apărare și securitate economică. Islanda a depus cererea de aderare în 2009, a suspendat negocierile în 2013 și a retras-o în 2015.

Citește și: Trump anunță negocieri cu Iranul pentru oprirea războiului

Norvegia a depus o cerere de aderare la UE în 1992, respinsă prin referendum doi ani mai târziu, însă sprijinul pentru aderare este în creștere. Viceministrul de externe, Maria Varteressian, consideră posibil un nou referendum, dar nu în prezent, estimând un rezultat negativ. Un alt oficial a subliniat că nu este momentul ca țara să rămână izolată.

Pentru statele UE, admiterea unor țări mai bogate este mai avantajoasă decât extinderea către Europa de Est, notează Politico. După 2004, toate statele nou intrate au primit mai mult din bugetul UE decât au contribuit. Același lucru este de așteptat și în cazul actualilor candidați, precum Ucraina, Moldova sau Serbia, ceea ce face mai dificilă acceptarea lor, deoarece ar însemna împărțirea unui buget mai mic, notează digi24.ro.

Guvernele UE își exprimă îndoieli privind angajamentul pe termen lung al unor țări candidate față de valorile democratice, precum libertatea presei și independența justiției. În schimb, Islanda și Norvegia sunt considerate state stabile, care îndeplinesc deja majoritatea criteriilor, ceea ce ar putea permite o aderare rapidă la UE.