Decizie la Ierusalim: Procesiunea de Florii, anulată din cauza războiului

Cardinalul Pierbattista Pizzaballa, Patriarhul latin al Ierusalimului, a confirmat faptul că Procesiunea de Florii a fost anulată. Patriarhul a invitat credincioșii la rugăciune „pentru a implora darul păcii și al liniștii sufletești, mai ales pentru cei care suferă din cauza conflictului”.

În scrisoarea sa, patriarhul Ierusalimului invită credincioșii să se alăture „în rugăciune sâmbăta viitoare, 28 martie, recitând Rozariul pentru a implora darul păcii și al liniștii sufletești, mai ales pentru cei care suferă din cauza conflictului”.

„Procesiunea tradițională de Duminica Floriilor, care urcă spre Ierusalim de pe Muntele Măslinilor, este anulată. Va fi înlocuită de un moment de rugăciune pentru orașul Ierusalim, într-un loc ce va fi stabilit ulterior.

Liturghia Crismei este amânată pentru o dată ce va fi stabilită, de îndată ce situația o va permite, posibil în timpul perioadei pascale. Dicasterul pentru Cultul Divin a acordat deja aprobarea necesară.

Bisericile diecezei rămân deschise. Parohii și preoții, în măsura posibilităților, vor face tot ce le stă în putere pentru a încuraja rugăciunea și participarea credincioșilor la celebrările Misterului Pascal”, a anunțat patriarhul.