Trump amenință cu distrugerea celui mai mare zăcământ de gaze din lume. Criză majoră după atacurile Iranului asupra Qatarului

Tensiunile din Orientul Mijlociu ating un nou nivel critic, după ce președintele SUA, Donald Trump, a lansat un avertisment fără precedent la adresa Iranului, amenințând cu distrugerea completă a celui mai mare zăcământ de gaze naturale din lume.

Liderul de la Casa Albă a declarat că Statele Unite sunt pregătite să „șteargă de pe hartă” câmpul de gaze South Pars, dacă Teheranul va continua atacurile asupra infrastructurii energetice din Qatar.

Amenințarea vine după o escaladare rapidă a conflictului din regiune. Noaptea trecută, instalații strategice din Qatar, inclusiv complexul de gaz natural lichefiat de la Ras Laffan, cel mai mare din lume, au fost lovite în urma unor atacuri atribuite Iranului.

În acest context, Donald Trump a transmis un mesaj extrem de dur, afirmând că, în cazul unui nou atac iranian, Statele Unite vor interveni direct și vor distruge integral zăcământul South Pars, folosind o forță „cum Iranul nu a mai văzut până acum”.

Zăcământul South Pars este considerat cel mai mare depozit de gaze naturale din lume și este exploatat în comun de Iran și Qatar, ceea ce face ca orice atac asupra sa să aibă consecințe majore la nivel global, inclusiv asupra piețelor energetice.

Criza s-a amplificat după ce Israelul a lovit anterior instalații din același perimetru, declanșând reacția Iranului, care a promis și a executat atacuri asupra infrastructurii energetice din statele din Golf.

În paralel, prețurile petrolului și gazelor au început deja să crească, pe fondul temerilor că conflictul ar putea afecta grav aprovizionarea globală cu energie, iar rutele maritime esențiale din regiune sunt puse în pericol.

Situația rămâne extrem de volatilă, iar comunitatea internațională face apel la dezescaladare, în condițiile în care atacurile asupra infrastructurii energetice sunt considerate o extindere periculoasă a războiului din regiune.