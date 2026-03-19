Iranul a lovit cu rachete cea mai mare fabrică de gaz lichefiat din lume

Conflictul dintre Iran, Israel și Statele Unite intră într-o nouă fază extrem de periculoasă, după ce Teheranul a lansat un atac direct asupra uneia dintre cele mai importante infrastructuri energetice de pe glob.

Potrivit CNN, Iranul a lovit cu rachete complexul industrial Ras Laffan din Qatar, locul unde funcționează cea mai mare fabrică de gaz natural lichefiat (GNL) din lume. Instalația, esențială pentru piața globală, asigură în mod obișnuit aproximativ o cincime din producția mondială de GNL.

Atacul a provocat incendii și pagube semnificative în zona industrială, autoritățile fiind nevoite să intervină de urgență pentru limitarea efectelor exploziilor. Din fericire, nu au fost raportate victime, întrucât personalul fusese evacuat preventiv.

Lovitura vine în contextul unei escaladări rapide a conflictului din Golf, după ce Iranul avertizase anterior că infrastructura energetică din regiune poate deveni „țintă legitimă”. Rachetele lansate asupra Qatarului fac parte dintr-o serie mai amplă de atacuri, care au vizat și alte instalații energetice din zonă, inclusiv din Arabia Saudită.

Importanța țintei atacate amplifică temerile la nivel global. Complexul de la Ras Laffan este considerat un hub strategic pentru aprovizionarea cu energie a lumii, iar afectarea sa riscă să genereze perturbări majore pe piața gazelor și creșteri de prețuri.

Escaladarea vine după ce instalații energetice din Iran au fost, la rândul lor, lovite în atacuri atribuite Israelului și SUA, conflictul transformându-se rapid într-un război al infrastructurii energetice, cu implicații globale.

