Hulk Hogan a murit. Avea 71 de ani

Joi, 24 iulie 2025, legenda wrestlingului mondial, Hulk Hogan, a murit la vârsta de doar 71 de ani. Potrivit primelor informații, acesta ar fi suferit un stop cardiac. Potrivit TMZ.com, medicii au fost chemaţi joi dimineaţa, devreme, la casa din Clearwater, Florida, a legendei WWE, operatorii afirmând că este vorba de un „stop cardiac”.

- Publicitate -

Pe numele său adevărat, Terrence „Terry” Gene Bollea s-a născut pe 11 august 1953. El a fost un actor american și un fost wrestler, cunoscut publicului sub numele de Hulk Hogan.

Hulk Hogan a transformat wrestlingul profesionist într-un sport de divertisment pentru întreaga familie. Înainte de el, wrestlingul se adresa unui public destul de restrâns. Teatralitatea lui Hulk în ring a fost însă un magnet pentru copii şi părinţii lor şi a dat un impuls acestui sport.

Hogan a dat startul unui fenomen al culturii pop cu „Hulkamania” după ce l-a învins pe Iron Sheik pentru Campionatul Mondial la categoria grea în 1984 – o nebunie care nu a dispărut niciodată, iar bandana și mustața sa caracteristică au fost adesea copiate de fani în mulțimi timp de decenii. El a fost inclus în Hall of Fame-ul WWE în 2005.

Educație Nou program de licență la UPG: Când te poți înscrie la Psihologie Reprezentanții Universității Petrol-Gaze Ploiești (UPG) au anunțat lansarea unui nou program de studii de licență: Psihologie Facultatea de Litere și Științe din cadrul Universității Petrol-Gaze...

- Publicitate -

Printre filmele în care a jucat se numără „Rocky III” (unde a interpretat rolul lui Thunderlips), „No Holds Barred”, „3 Ninjas: High Noon at Mega Mountain” și „Gremlins 2: The New Batch”. De asemenea, a apărut și în seriale precum „Saturday Night Live” și „Hulk Hogan’s Celebrity Championship Wrestling”.