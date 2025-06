Mesaj pro sustenabilitate pentru călătorii din transportul public vienez, adresat de Arnold Schwarzenegger

Celebrul actor american Arnold Schwarzenegger, originar din Austria, s-a implicat de curând într-un demers inedit alături de administratorii sistemului de metrou din Viena. Fostul sportiv și guvernator al statului California este acum implicat nu doar în producții de la Hollywood, ci un susținător activ al principiilor de ecologie și veganism.

În acest context, Schwarzenegger a adresat călătorilor care folosesc transportul public vienez un mesaj pentru a-i felicita cu privire la alegerea lor, cu impact benefic asupra susținerii mediului înconjurător.

Originala campanie din capitala Austriei a presupus folosirea notorietății starului internațional de filme de acțiune într-un scop nobil: promovarea transportului în comun, în special cel cu metroul și cel cu tramvaiul, considerate a fi cât se poate de sustenabile. „Vă vorbește Arnold Schwarzenegger, directorul vostru pentru mobilitate”, a spus acesta într-un mesaj sonor special, difuzat la fiecare 30 de minute în rețeaua de transport public a orașului.

Prin difuzoare, călătorii au avut parte așadar de o mare surpriză din partea unei persoane extrem de populare în Austria, un motiv de mândrie națională pentru locuitorii acestei țări europene. Schwarzenegger a transmis un mesaj de mulțumire, având o abordare extrem de pozitivă. Pasagerii au fost felicitați pentru că se comportă precum niște eroi ai acțiunilor climatice prin simpla alegere a metroului sau a tramvaiului pentru deplasare, în locul utilizării mașinilor personale.

„Vă mulțumesc pentru angajamentul vostru în favoarea unei planete sănătoase. Contribuiți la acțiunea colectivă de eliminare a poluării”, s-a menționat în mesajul transmis parțial în limba germană (limba locală oficială în Austria), parțial în limba engleză. Călătorii au putut asculta aceste felicitări începând cu ora 6:00 dimineața, pe tot parcursul zilei, în mijloacele de transport în comun din Viena.

Aproximativ 2,4 milioane de pasageri sunt înregistrați zilnic în transportul public al Capitalei Austriei, în condițiile în care orașul are doar 2 milioane de locuitori. Este considerat a fi un model de bune practici în materie de servicii de călătorie în comun. Peste 750.000 de pasageri sunt consemnați pe zi, în medie, în utilizarea metroului – Vienna U-Bahn.

Protecția mediului înconjurător, preocupare activă pentru Schwarzenegger

Momentul transmiterii mesajului din rețeaua vieneză de transport public nu a fost ales întâmplător. Arnold Schwarzenegger a fost în Capitala Austriei cu prilejul celei de-a noua conferințe anuale consacrate climei, organizate chiar de fundația actorului în fostul palat imperial Hofburg.

Vedeta de la Hollywood se implică activ în acțiuni de susținere a mediului înconjurător, fiind un adevărat ambasador al acestei cauze. Devenit vegan după ce anterior, în tinerețe, a jucat inclusiv în reclame la produse pe bază de carne, Arnold Schwarzenegger apare și în documentarul Cei care au revoluționat jocul (The Game Changers), disponibil pe platforma de streaming online Netflix.

Materialul explorează beneficiile dietelor bazate pe plante, în special pentru sportivi. Starul american este intervievat cu privire la acest subiect, dar s-a implicat mai puternic, în calitate de producător executiv.

Arnold Schwarzenegger a promovat numeroase inițiative de mediu în ultimele două decenii. În calitate de guvernator al Californiei, a condus eforturile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (Legea privind soluțiile pentru încălzirea globală) și de promovare a energiei curate (Standardul pentru combustibili cu emisii reduse de carbon și Inițiativa unui milion de acoperișuri solare).

A fondat Inițiativa Climatică Schwarzenegger, care se concentrează pe soluții practice și pe sprijinirea liderilor climatici. Găzduiește, de asemenea, Summitul Mondial Austriac, o platformă pentru discutarea și promovarea acțiunilor climatice. În viața sa expusă frecvent în spațiul public, el pledează constant pentru responsabilitatea personală, inclusiv pentru consumul de mâncare pe bază de plante (vegană) și pentru reducerea risipei alimentare.

O carieră impresionantă în lumea cinematografică

Arnold Alois Schwarzenegger, născut pe 30 iulie 1947 în Thal⁠, Stiria, Austria, s-a remarcat inițial ca un culturist de top, câștigând șapte titluri Mr. Olympia, competiție de top în body-building.

A făcut tranziția spre cariera de actor și a cunoscut succesul în cinematografie în SUA. A rămas celebru pentru rolurile sale emblematice din filme precum Conan Barbarul (1982), Commando (1985), Predator (1987), Total Recall (1990) și, desigur, seria Terminator, începută în anul 1984.

Imaginea personajului de tip robot cu inteligență artificială a fost preluată rapid și în sectorul de divertisment reprezentat de jocurile video, cu titluri precum The Terminator (1991), Terminator 2: Judgment Day (1993), RoboCop Versus The Terminator (1994) și Terminator 3: The Redemption (2004).

Mai mult, franciza Terminator a trezit și interesul producătorilor de jocuri online pentru casino. Pasionații de atracții tip iGaming au la dispoziție sloturi video precum Terminator 2 (Games Global, 2014), Terminator Genisys (Playtech, 2018), The Terminator Win and Spin (Inspired Gaming, 2023).

Premiera sezonului 2 pentru serialul Fubar, disponibil pe streaming

De curând, Arnold Schwarzenegger tocmai a participat la premiera celui de-al doilea sezon din Fubar, primul serial din cariera sa de actor. Realizat de asemenea alături de Netflix, serialul este o combinație de acțiune și comedie, stilul care probabil i se potrivește cel mai bine.

El îl interpretează pe agentul CIA Luke Brunner, în serial jucând alături de Monica Barbaro, Carrie-Anne Moss și Gabriel Luna. De altfel, Schwarzenegger a avut și roluri excelente în filme de comedie așa cum sunt Gemenii (1988), Polițist de grădiniță (1990), Gravidul (1994) și Goana după cadou (1996).

Deși se apropie de vârsta de 78 de ani, vedeta de la Hollywood continuă să fie extrem de activă atât pe plan profesional propriu-zis (ca actor), cât și prin implicările sale în politică și societate, în special în zona de protecție a mediului înconjurător.

