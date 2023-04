Zici că-i ploieștean… Arnold Schwazenegger a astupat singur o groapă în asfaltul din cartierul unde locuiește

Celebrul actor american a publicat imaginea pe o rețea de socializare, după ce a astupat o groapă lăsată în urmă de angajații unei rețele de utilități, în cartierul său din Los Angeles, Brentwood.

După luni de ploi abundente, care au dus la formarea unor gropi pe șosele, distrugând anvelopele șoferilor, Schwarzenegger a dorit să sesizeze autoritățile locale pentru a se mișca rapid să rezolve problemele de pe domeniul public.

Groapa pe care actorul Arnold Schwarzenegger a spus că a astupat-o pe o stradă din cartierul său din Los Angeles, Brentwood, era parte dintr-un șanț ,care fusese săpat pentru lucrări de utilități, potrivit autorităților orașului, citate de CBS News.

„Azi, după ce toți vecinii s-au plâns de groapa asta imensă în care se strică mașini și biciclete de mai multe săptămâni, am ieșit și am astupat-o. Mereu am zis: decât să te plângi, mai bine fă ceva. Mă bucur că am ajutat la grăbirea lucrurilor și mulțumesc echipajului pentru că a îmbunătățit reparația mea”, a scris Schwartzenegger.

Compania Southern California Gas Co. acoperise șanțul cu un asfalt temporar, care urma să fie înlocuit cu o suprafață permanentă după finalizarea lucrărilor, a precizat Departamentul de Lucrări Publice din Los Angeles într-un comunicat.

„Am sesizat compania de gaze cu privire la problemă și la necesitatea ca aceasta să întrețină pavajul șantierului până la turnarea asfaltului permanent”, se arată în comunicat.

Glumind, am spus că parcă Arnold ar fi ploieștean. Trebuie însă să admitem că există o diferență majoră: în Ploiești, deși nu de puține ori oamenii au astupat gropile de pe domeniul public cu ce au putut, rareori s-a întâmplat ca municipalitatea să vină a doua zi să finalizeze lucrarea.