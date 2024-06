Bătaie cu scaune între suporterii englezi și sârbi înaintea meciului Anglia – Serbia

Bătaia între suporteri a avut loc în jurul orei 15:30, ora locală. Zeci de suporteri sârbi, care se aflau la un bar pe Arminstraße in centrul Gelsenkirchen au fost atacați de fanii englezi. Pe rețelele sociale au fost publicate mai multe înregistrări video cu bătaia între suporteri.

„A început să plouă cu scaune, sticle și orice altceva îți poți imagina”, a declarat un martor ocular pentru The Guardian.

Peste 200 de scutieri din poliția germană au intervenit pentru a-i potoli pe suporteri și a restaura liniștea.

English fans attacked Serbian fans at a cafe in Gelsenkirchen, Germany, before Serbia takes on England today in #EURO2024.

The result?

The English fans quickly learned the meaning of “FAFO” as they had to scatter down the street like rats. pic.twitter.com/RLqS9UYg1z

— Aleks Djuricic (@AleksDjuricic) June 16, 2024