Ce ne mai place portul popular... De aceea ne și uităm fix la el ;)

În anul Centenarului Marii Uniriri se organizează tot felul de evenimente și expoziții de produse tradiționale și port popular românesc, unele cu vânzare.

Dacă tot suntem împreună de 2000 de ani, măcar să știm ce ne-a ținut împreună, chiar dacă mulți s-au străduit să ne despartă. Este evident că ceva ne leagă, ceva mai presus de sentimentul național.

Am descoperit secretul într-o fotografie trimisă de un cititor, care nu înțelegea exact ce anume atrage privirile trecătorilor, în zona tarabelor din parcul Toma Socolescu, vis a vis de Halele Centrale. Omul ne-a mărturisit că toți se uitau ca hipnotizați...

Inițial nici noi nu am înțeles prea bine, până când nu am mărit imaginea :) Abia atunci am descoperit secretul unirii în cuget și simțiri (foto 1-normal, foto 2-zoom):