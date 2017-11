Rafinăriile Petrotel și Vega, amendate de Garda de Mediu Prahova

Rafinăriile Petrotel și Vega au fost sancționate pentru depășiri la hidrogen sulfurat, în urma mirosului reclamat de ploieșteni în zona străzilor Văleni și Mihai Bravu.

Garda de Mediu Prahova a aplicat două amenzi în valoare de 150.000 de lei rafinăriilor Lukoil și Rompetrol din Ploiești, după ce Agenția pentru Protecția Mediului Prahova a semnalat depășiri la indicatorul hidrogen sulfurat. În urma analizelor de laborator s-au constatat depășiri ale noxelor atât în zona străzii Văleni, cât și în zona străzii Mihai Bravu.

Amenzile au fost aplicate în data de 26.10.2017 pentru Rompetrol Rafinare S.A. - Rafinaria Vega Ploiești și în data de 17.11.2017 la rafinaria S.C. PETROTEL LUKOIL S.A.

”In urma monitorizarilor efectuate de APM Prahova cu autolaboratorul din dotare, au fost constatate depasiri ptr. indicatorul hidrogen sulfurat H2S, atat in zona str.Valeni cat și in zona str.Mihai Bravu. Ca urmare a aducerii la cunostinta a acestor depașiri și avand in vedere limitele prevazute in STAS 12574/1987, Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Prahova, a aplicat 2 amenzi in cuantum total de 150.000 lei la operatorii economici care au ca obiect de activitate prelucrarea titeiului aflati in zona de influența a punctelor de monitorizare indicate” se precizează într-un răspuns al Gărzii de Mediu Prahova pentru Observatorulph.ro

Reamintim că săptămâna aceasta Prefectura Prahova a convocat toti factorii de mediu la o ședință care a avut loc cu ușile închise. Printre subiectele abordate s-au numărat și depășirile înregistrate în perioada 11 și 14 noiembrie, la benzen și toluen. Din păcate, în acest caz singura concluzie a fost că trebuie monitorizate în continuare, cu laboratorul mobil, mai multe zone din Ploiești, unde aerul devine irespirabil, mai ales pe timpul nopții și la primele ore ale dimineții.