Un prahovean a făcut fericiți 20 de copii nevoiași. A preferat să piardă bani ca să-i poată caza la hotelul său de la mare

La apelul unui preot pentru ca un grup de 20 de copii nevoiași să vadă marea, prahoveanul Răzvan Chivu a răspuns pozitiv. El a preferat să piardă o sumă importantă de bani și să-i cazeze pe micuți, în plin sezon, în hotelul pe care-l deține în stațiunea Mangalia.

Totul a pornit de la o postarea din 19 iulie a preotului Marian Tudor din Găgești pe Facebook:

”Îmi iau inima în dinți și îndrăznesc sa va rog din suflet sa mă ajutați sa fac o mare bucurie unor copilași fără posibilități!

Am cel puțin 20 de copii care așteaptă cu nerăbdare sa le spun dacă mergem sau nu la mare! Cu toții au văzut valurile doar în poze sau la televizor!

Așa cum am spus, îmi doresc sa îi duc pe toți la mare dar nu am fonduri decât pentru patru copii!”

Imediat după ce a aflat de apelul preotului, Răzvan Chivu, proprietarul hotelului Solymar din Mangalia, s-a oferit să-i găzduiască pe litoral pe copiii nevoiași.

Gestul său merită lăudat mai ales că a venit în plin sezon estival, cazarea copiilor reducând din încasările hotelului respectiv.

Ieri, același preot a mulțumit celor care i-au făcut fericit pe copii.

”Mulțumim din suflet tuturor celor care au făcut posibile astfel de momente!!! Copiii au văzut pentru prima data marea! Bucuria lor ne încântă sufletele! Recunoștință! !!” a postat preotul Tudor pe Facebook.

Prahoveanul nu se află la prima faptă bună de acest fel. Observatorulph.ro a susținut, anul trecut, inițiativa lui Răzvan Chivu, de a face o bucurie copiilor fără posibilități materiale.