Povestea brutăriei din Urlați care păstrează gustul autentic al cozonacilor tradiționali, „ca la bunica”

În tot mai puține locuințe din România mai miroase a cozonac proaspăt în preajma Paștelui. Ritmul alert al vieții și lipsa timpului i-au făcut pe mulți români să renunțe la prepararea tradițională și să aleagă varianta rapidă: cozonacul cumpărat. Reportaj VIDEO la finalul textului.

Provocarea apare însă în momentul alegerii. Cum recunoști un cozonac cu adevărat bun, făcut ca odinioară, și nu unul plin de aditivi și arome artificiale?

Gustul autentic al copilăriei

Răspunsul vine din Urlați, unde o brutărie artizanală reușește să păstreze gustul autentic al copilăriei. Aici, cozonacii sunt preparați manual, după rețete vechi de familie, folosind doar ouă, lapte și ingrediente naturale, fără chimicale sau aditivi.

În spatele acestor produse se află familia Bolgiu, care conduce de peste două decenii o afacere locală bazată pe tradiție, respect și calitate. Deși vremurile s-au schimbat, în brutăria lor se lucrează la fel ca acum 20 de ani. Cu grijă pentru fiecare produs și cu fidelitate față de rețetele autentice.

„Produsele din preajma sărbătorilor trebuie să fie tradiționale. Ținem mult la asta și folosim doar ingrediente naturale. Nu folosim prafuri sau alte lucruri pe care le folosesc alte brutării. Vrem ca produsele noastre să fie sănătoase și o bucurie pentru clienți pe masa de Paște. În această perioadă lucrăm la foc continuu pentru a onora toate comenzile”, a declarat, pentru Observatroul Prahovean Valeriu Bolgiu, proprietarul brutăriei.

Renumele brutăriei a depășit de mult granițele județului Prahova. Produsele realizate aici au ajuns cunoscute în toată țara, iar pâinea din Urlați a fost desemnată, ani la rând, cea mai bună din România.

Succesul nu vine însă fără provocări. Creșterea costurilor la energie, gaze, combustibil și materii prime pune o presiune uriașă pe micii producători. Cu toate acestea, familia Bolgiu încearcă să păstreze, cel puțin în perioada Paștelui, prețurile accesibile pentru clienți.

Astfel, un cozonac tradițional, bogat în nucă, cacao, stafide și rahat, pornește de la 70 de lei, un preț care reflectă nu doar ingredientele de calitate, ci și munca, tradiția și pasiunea din spatele fiecărui produs.

Într-o piață dominată de produse industriale, brutăria din Urlați rămâne un exemplu că gustul autentic încă există.