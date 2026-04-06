- Publicitate -
Observatorul PrahoveanExclusiv

Primele roșii românești au ieșit din solarii în Prahova. Cât costă un kg la producător

Oana Stoica
Daniel Matei, un legumicultor din Tomșani, spune că prețurile nu acoperă munca depusă

Primele roșii românești din Prahova au fost deja culese în această primăvară, însă prețul lor, 50 de lei kilogramul, reflectă un efort uriaș și costuri pe măsură.

- Publicitate -

Din articol

În comuna Tomșani, legumicultorul Daniel Matei este, de câțiva ani, printre primii producători care reușesc să scoată roșii din solarii înainte de sezon. Pe o suprafață de peste 3.000 de metri pătrați, acesta cultivă roșii și castraveți, alături de soția sa, într-un ritm de muncă intens.

”Munca și cheltuielile nu sunt acoperite”

Ca să aibă acum roșii la vânzare, au demarat munca acum aproape șase luni.
Răsadurile au fost pregătite încă din noiembrie, iar iarna dificilă din acest an a complicat serios lucrurile.

- Publicitate -

„În mod normal, la 1 martie trebuia să avem deja roșii coapte în solar. Iarna a fost însă grea, soarele a lipsit săptămâni întregi. Suntem mulțumiți că le oferim clienților noștri aceleași roșii gustoase, primele roșii românești din Prahova care ajung pe mesele de Paște. Este 50 de lei kilogramul, însă munca și cheltuielile nu sunt acoperite”, a declarat pentru Observatorul Prahovean, Daniel Matei.

Un reportaj video realizat în solariile familiei Matei din Tomșani poate fi urmărit la finalul articolului.

Costurile de producție au explodat în această iarnă. Doar factura la gaz pentru încălzirea solariilor a ajuns la 25.000 de lei într-o singură lună. În paralel, castraveții au fost recoltați mai devreme și sunt vânduți cu 20 de lei kilogramul.

Gazele și curentul electric i-au ”ars” pe producători

Pentru familia Matei, legumicultura nu este doar o afacere, ci un stil de viață. Ziua începe în zori și se termină după lăsarea întunericului, iar fiecare sezon vine cu noi provocări.

- Publicitate -

„Un an greu acesta, pentru toți legumicultorii. Nu mai vorbesc de prețurile tot mai mari la curent și gaz. Totul s-a scumpit. Așa că nu cred că până în luna mai vom avea pe piață roșii românești sub 20 de lei kilogramul”, a mai spus producătorul.

Și primarul comunei, Mihai Pelin, confirmă situația dificilă cu care se confruntă agricultorii.
„Anul acesta, costurile foarte ridicate la gaze și energie i-au afectat pe legumicultori. Nu cred că vor face profit, însă ne mândrim cu roșia de Tomșani, prima scoasă în Prahova în acest an!”, a declarat edilul.

În ciuda tuturor dificultăților, solariile familiei Matei sunt o adevărată mândrie locală: perfect aliniate, îngrijite exemplar și pline de legume care impresionează atât prin gust, cât și prin aspect.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -