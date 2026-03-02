Drept la replică. Ce spun tiktok-erii care au filmat noaptea în Castelul Iuliei Hasdeu

În data de 24 februarie 2026, Observatorul Prahovean a publicat articolul „Iulia, suntem doar noi doi. Poți încerca să cânți pentru mine?” „Investigație paranormală” la miezul nopții în muzeul Hasdeu din Câmpina. În urma acestuia, realizatorii filmării ne-au contactat și au transmis următorul drept la replică, pe care îl publicăm integral:

„Dezmințire și precizări referitoare la materialele recente cu privire la Scandalul de la Muzeul B.P. Hasdeu din data de 22.02.2026

Subsemnații, P.G./Paranormal Activity Irl – S.L./David Andrei 1994 , prin prezenta, solicităm publicarea dreptului la replică în legătură cu informațiile eronate și defăimătoare prezentate în cadrul materialului difuzat/publicat recent și cu confidențialitate datelor cu caracter personal pe postul de televiziune referitor la incidentul de la Muzeul B.P. Hasdeu.

Considerăm că materialul prezentat nu reflectă realitatea faptelor și aduce prejudicii grave de imagine, motiv pentru care dorim să aducem următoarele clarificări:

Caracterul eronat al informațiilor

Materialul jurnalistic prezintă o variantă distorsionată a evenimentelor, bazată pe surse neverificate sau interpretări subiective. Afirmațiile conform carora am patruns fara autorizație in interiorul muzeului si am tratat locul cu lipsa de respect sunt false și contrazise de realitatea din teren.

Existența probelor materiale

Deținem dovezi clare și incontestabile, inclusiv înregistrări video, documente și mărturii directe, care demonstrează cursul real al evenimentelor. Aceste probe confirmă faptul că am fost de bună credință și am acționat astfel încât sa aducem un beneficiu de imagine muzeului si a poveștii din jurul lui prin prezentarea locului și a poveștilor despre acel loc publicului nostru.

Respectarea normelor de patrimoniu și conduită

În orice moment, acțiunile noastre au fost ghidate de respectul față de simbolul cultural care este Castelul Iulia Hasdeu. Orice interpretare contrară este pur speculativă și lipsită de fundament juridic sau moral.

Concluzii:

Solicităm redacției dumneavoastră să rectifice informațiile prezentate cu aceeași vizibilitate ca și materialul inițial, în spiritul deontologiei profesionale și al informării corecte a publicului.

Ne rezervăm dreptul de a apela la toate căile legale pentru protejarea reputației noastre și pentru a prezenta probele deținute în fața instanțelor competente, în cazul în care dezinformarea continuă”, este mailul primit din partea autorilor filmării.

Aceștia au trimis și o filmare, pe care, la solicitarea lor, o publicăm, și foto din care reiese acordul pe care l-ar fi primit.

Precizările Redacției:

Informațiile privind legalitatea demersului respectiv, publicate de ziarul nostru până acum, au fost furnizate de Primăria Câmpina. De altfel, instituția a transmis și un comunicat de presă pe acest caz: