Cel mai îngust drum județean din Prahova. Pericol de accidente

Numeroși cititori ne-au sesizat faptul că un tronson de drum, care a devenit județean în 2023, este atât de îngust încât nu pot trece două autoturisme unul pe lângă celălalt.

Este vorba de drumul care leagă DJ 101 I (Buda) de DN 1 (giratoriul de la Păulești). Acesta a fost folosit inițial ca acces spre un cartier de locuințe și un complex de evenimente. În prezent este tranzitat zilnic de sute de mașini, inclusiv de camioane.

”Drumul este foarte îngust și aglomerat la orele de vârf. Când te întâlnești cu o altă mașină din sens opus unul dintre șoferi trebuie să tragă dreapta de volan. Problema este că iese de pe acostament, fiind o diferență foarte mare de nivel. Riști să-ți spargi baia de ulei. Am văzut personal cum doi șoferi și-au spart oglinzile crezând că au loc” este doar unul dintre mesajele transmise.

Acest sector de drum a devenit unul județean, acum doi ani. Atunci, Consiliul Local Păulești l-a cedat în administrarea Consiliului Județean Prahova. Scopul acestei decizii a fost extinderea și asfaltarea acestuia pentru a corespunde normelor de siguranță rutieră.

Acest lucru nu s-a întâmplat, până acum deși, în decembrie anul trecut, administrația județului a transmis redacției noastre că ”obiectivul se află în Lista de Investiții”.

”În funcție de alocările bugetare pe anul 2025 se va realiza Studiul de Fezabilitate (…) după finalizarea căruia se poate trece la proiectare și execuție” se arată în adresa oficială care poate fi accesată AICI