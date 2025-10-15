- Publicitate -
Observatorul PrahoveanExclusiv

Cel mai îngust drum județean din Prahova. Pericol de accidente

Marius Nica
Autor: Marius Nica
drum judetean ingust

Numeroși cititori ne-au sesizat faptul că un tronson de drum, care a devenit județean în 2023, este atât de îngust încât nu pot trece două autoturisme unul pe lângă celălalt.

- Publicitate -

Este vorba de drumul care leagă DJ 101 I (Buda) de DN 1 (giratoriul de la Păulești). Acesta a fost folosit inițial ca acces spre un cartier de locuințe și un complex de evenimente. În prezent este tranzitat zilnic de sute de mașini, inclusiv de camioane.

”Drumul este foarte îngust și aglomerat la orele de vârf. Când te întâlnești cu o altă mașină din sens opus unul dintre șoferi trebuie să tragă dreapta de volan. Problema este că iese de pe acostament, fiind o diferență foarte mare de nivel. Riști să-ți spargi baia de ulei. Am văzut personal cum doi șoferi și-au spart oglinzile crezând că au loc” este doar unul dintre mesajele transmise.

- Publicitate -

Acest sector de drum a devenit unul județean, acum doi ani. Atunci, Consiliul Local Păulești l-a cedat în administrarea Consiliului Județean Prahova. Scopul acestei decizii a fost extinderea și asfaltarea acestuia pentru a corespunde normelor de siguranță rutieră.

Acest lucru nu s-a întâmplat, până acum deși, în decembrie anul trecut, administrația județului a transmis redacției noastre că ”obiectivul se află în Lista de Investiții”.

”În funcție de alocările bugetare pe anul 2025 se va realiza Studiul de Fezabilitate (…) după finalizarea căruia se poate trece la proiectare și execuție” se arată în adresa oficială care poate fi accesată AICI

- Publicitate -

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Articole asemănătoare

Cetățenii din Plopeni trebuie să își reînnoiască contractele pentru parcare

Raluca Șerban Raluca Șerban -
Cetățenii Orașului Plopeni care au contracte de închiriere active...

Dragoste contra cost: Femeie din Ploiești înșelată cu aproape 200.000 euro

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
O femeie în vârstă de 61 de ani din...

MTV se închide la finalul anului 2025

Corina Matei Corina Matei -
Postul de televiziune MTV se închide la finalul anului...
- Publicitate -

Voxpublica

Murături și diplomație

Sorin George Botez Sorin George Botez -
Cum or fi pus-o pe doamna Toiu ministru de...

Vrei să schimbi cartea de identitate cu una electronică? Să nu pățești ca mine

Marius Nica Marius Nica -
Recent, am încercat să-mi schimb cartea de identitate cu...

Codul roșu care n-a fost. Mai bine, că oricum stăm prost

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
În ultimele zile, conform ANM, venea urgia peste noi....
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -