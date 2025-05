Medicul Pautov, reacție la reclamele ilegale: ”Am depus plângere la Parchet”

Imaginea cunoscutului medic Mihail Pautov este folosită în mod fraudulos în campanii ilegale publicitare pentru vânzarea unor produse care pot dăuna sănătății. Acesta a declarat, în exclusivitate pentru Observatorul Prahovean, că plângerile depuse până acum la Parchet au rămas fără răspuns. În plus, solicitările sale de blocare a reclamelor ilegale au fost respinse de platformele de socializare. Motivul invocat? ”Nu se încalcă vreun regulament”.

Dr. Mihail Pautov este unul dintre cei mai apreciați medici chirurgi specialiști. Acesta își desfășoară activitatea la Clinica de Chirurgie Generală și Transplant Hepatic „Dan Setlacec” IC Fundeni, Centru de Excelență în Medicina Translațională.

Imaginea sa este folosită abuziv în campanii publicitare ilegale, așa cum Observatorul Prahovean a publicat AICI. Iată ce a declarat medicul Pautov despre acest fenomen online atât de periculos.

”Am depus plângeri la Parchet”

”Cunosc faptul că se fac aceste campanii. Bineînțeles că nu există nicăieri acordul meu pentru astfel de reclame. Este o utilizare frauduloasă a imaginii mele și o infracțiune să folosești imaginea unei persoane, în cazul de față a mea, pentru a promova produse care e foarte probabil să fie și periculoase.

Ca și demers am făcut două lucruri în acest sens. Am depus plângeri la Parchetul din Sectorul de care aparțin. Sunt mail-uri trimise, cu număr de înregistrare, la care nu am primit răspuns. De asemenea, am trimis numeroase sesizări ori de câte ori am primit linkuri de la oameni care mă întreabă în mod repetat dacă recomand nu știu ce cremă pentru tratarea vreunui ciuperci sau o pastilă pentru hemoroizi și așa mai departe.

Platformele social-media profită

Am făcut report pe Instagram și Facxebook și de cele mai multe ori am primit un răspuns în care mi s-a spus că acele reclame nu încalcă niciun regulament și au continuat să ruleze.

Probabil, Parchetul nu are soluții pentru că firmele care fac asta sunt de tip offshore de prin Nigeria, am căutat prin VPN, de prin Moldova și în final reclama frauduloasă este făcută de o firmă fantomă.

Din păcate, pacientul, omul de acasă, cumpără de pe un site un produs care este livrat acasă pentru că a fost convins în mod fraudulos. Vinovatul e greu de găsit. Asta este ce înțeleg eu că se întâmplă. De ce platformele social-media nu restricționează aceste reclame? Nu știu! Probabil că profită de banii care sunt investiți acolo” ne-a declarat medicul specialist Mihail Pautov.

Acesta a precizat că primește constant propuneri de la diverse firme de colaborare. Însă le refuză pentru că acele produse nu se asociază cu valorile sale.

”Alte firme iau imaginea mea abuziv și o folosesc pentru reclame. Ceea ce realizez că poate face rău la un moment dat pentru că mulți oameni nu știu că sunt reclame frauduloase. Intră pe site, cumpără și au impresia că eu promovez tot felul de prostii” a mai spus medicul.

Acest articol face parte din campania de conștientizare a pericolului reprezentat de publicitatea contextuală, care promovează infracțiuni pe internetul cu conținut în limba română, începută de Observatorul Prahovean în decembrie 2024 la inițiativa jurnalistului Mihai Nicolae.