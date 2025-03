”Conduceți prudent!” Interviu cu David Popovici, la Ploiești

Multiplul campion la înot, David Popovici, a povestit la Ploiești câteva dintre experiențele pe vcare le-a avut ca șofer, în trafic. Popovici este ambasadorul campaniei de educație rutieră ”Viața e a ta”.

- Publicitate -

”Eu am avut un instructor la școala de șoferi foarte bun. Dar când am ajuns la Academia Titi Aur am realizat că nu știam cum să reacționez la frânarea de urgență sau pentur evitarea bruscă a unui obstacol” a declarat Popovici.

Acesta a tras un semnal de alarmă asupra unui fenomen periculos, teribilismul la volan și a avut și un sfat pentru tineri: ”Conduceți prudent, conduceți responsabil”.

Interviul cu David Popovici poate fi urmărit aici:

Administrație Un nou consilier județean, validat de Tribunalul Prahova Tribunalul Prahova a admis, joi, cererea privind validarea unui nou mandat de consilier județean. Funcția a devenit vacantă ca urmare a demisiei consilierului județean...