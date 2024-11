Reportaj din satele prahovene unde Georgescu a fost votat masiv. ”Am auzit de el pe TikTok. Vrem o schimbare” VIDEO

La doar o zi de la primul tur al alegerilor prezidențiale am vrut să aflăm cum a reușit candidatul independent Călin Georgescu să obțină atâtea voturi în Prahova, în special în mediul rural, acolo unde în ultimii 35 de ani au câștigat în special marile partide PSD și PNL. Surprinzător, chiar dacă în secțiile de votare a existat un scor zdrobitor pentru Călin Georgescu, candidatul independent rămâne pentru mulți o necunoscută. VIDEO la finalul textului.

O echipă a Observatorulph.ro a mers în mai multe sate din Prahova, unde candidatul Călin Georgescu a reușit să obțină, la alegerile prezidențiale, un scor de peste 35%, cu mult peste scorul obținut de contracandidații săi de la PNL și PSD.

Vorbim de comune precum Drăgănești, Albești Paleologu, Baba Ana, dar și la Izvoarele, unde în ultimii 35 de ani au fost doar primari de la PSD sau de la PNL.

Chiar dacă a reușit să obțină cele mai multe voturi în peste 80% din comunele din Prahova, pentru mulți candidatul independent Călin Georgescu rămâne o enigmă. Mulți susțin că nu au auzit de el sau dacă au auzit acest lucru s-a întâmplat abia după alegerile prezidențiale.

Călin Georgescu, o necunoscută pentru mulți prahoveni deși a obținut un scor zdrobitor la alegeri

Prima oprire a echipei de la Observatorulph.ro este la Valea Călugărească. La ora prânzului, străzile sunt aproape pustii. Pe DJ 1012F, care duce spre Dumbrava și Drăgănești, ne oprim în dreptul a patru localnici.

„Vă spun sincer că eu l-am votat. Nu l-am votat pentru noi, ci pentru copiii noștri, să fie mai bine. Am auzit de el de pe internet, de pe Facebook și pe TikToc. Nu l-am văzut prin comună, nu a venit pe aici, nu știm cum arată, dar ne-a plăcut de el”, ne-a declarat unul dintre localnicii din Valea Călugărească.

Ceilalți trei bărbați care îl însoțesc ridică din umeri și spun că n-au auzit de Călin Georgescu.

„Cine este Călin Georgescu?”

La Zănoaga plutește aceeași întrebare: „Cine este Călin Georgescu?” O întrebare la care mulți nu-și pot răspunde, deși suveranistul a strâns cele mai multe voturi în primul tur la prezidențiale.

Sătenii cu care am vorbit spun că nu au TiKTok și nici Facebook, așa că pentru mulți dintre noi rămâne o enigmă de unde a apărut Călin Georgescu și cum a ajuns să fie votat de atâția oameni? Există și excepții.

„Eu am auzit de Călin Georgescu. A candidat ca să iasă președinte. Nu știu ce părere să vă spun că nu îl cunosc. Nu l-am văzut”, susține Cristina, din Zănoaga.

Nea Stelică, din Ciupelnița, spune că până acum o săptămână nu a auzit de Călin Georgescu.

„Am văzut afișe electorale puse. Altceva nu am auzit nimic de el, ce planuri are pentru România”, ne-a spus nea Stelică.

Acesta ne-a mărturisit că nu l-a votat și nici nu are rude sau prieteni care să-l fi votat pe candidatul independent Călin Georgescu.

O altă localnică din Dumbrava susține că a văzut la televizor o femeie care spunea că i-a spus nepotul de 8 ani să-l voteze pe Călin Georgescu.

„Păi atunci înseamnă că și copiii l-au votat. Am auzit acum, la televizor. Eu am fost toată viața mea la vot. Acum nu am vrut să mă mai duc. Am văzut atâta scandal, atâtea alea. Nu trebuia să se certe între ei. Trebuia să stea acolo, cum a stat și până acuma. Asta nu a fost campanie. Asta a fost de râs.

Și până la urmă de ce să facă Diaspora, că de la ăia din Diaspora au venit voturile astea mai mult. Nu trebuiau să facă legea. Ăia au stat acolo și și-au mâncat mălaiul. Noi am suferit aici în țară”, ne-a mărturisit localnica din Dumbrava.

„Nu mă aștepteptam la rezultatul ăsta!”

Nea Tudor, în vârstă de 74 de ani, din satul Cornu, a lucrat o viață la o rafinărie din Ploiești. Susține că a auzit din presă de Călin Georgescu, dar nu se aștepta la rezultatul ăsta.

„Nu mă aștepteptam la rezultatul ăsta. A fost o surpriză, mai ales că până la numărătoarea voturilor, cu toate exitpoll-urile care au fost date… Nu au venit niciun unul în comună. La noi în localitate n-a venit niciun candidat.

Am auzit de Călin Georgescu din presă, mai ales pe ultima sută de metri, mai mult după alegeri. Să știți că multă treabă nu s-a făcut mai nimic, nici înainte și nu știu dacă de aici încolo. Să vedem ce va fi. Sperăm să fie bine.

Mai mergem o dată la vot. Cine știe cine va mai ieși. Unul din doi… Cine își face campania mai bună și cu cine se aliază mai bine ăla va ieși”, susține ne-a Tudor, unul dintre puținii localnici pe care l-am întâlnit la poarta casei, alături de mai multe vecine.

„Toată lumea a rămas uimită, că zice că numai pe TikTok a vorbit”

La Drăgănești, candidatul independent Călin Georgescu a obținut 37,2% din sufragii, cu mult peste ceilalți candidați. Cu toate aceștia, localnicii cu care am vorbit susțin că nu au auzit de Călin Georgescu și că nu au nici rude, dar nici prieteni care să-l fi votat.

„Chiar m-am mirat că a ieșit un om care nu prea a fost dat la televizor. Eu nu prea am auzit de el. Toată lumea a rămas uimită de omul ăsta, pentru că nu nu am auzit de el. Nici la televizor nu a fost”, susține Cristina din Drăgănești în vârstă de 62 de ani.

„Toată lumea a rămas uimită, că zice că numai pe TikTok a vorbit. Dar cine are TikTok? Noi nu avem. Nu ați văzut sondajele? Diaspora l-a votat.

Dintr-o dată chiar să el să intre și să nu știe nimic de el. De Lasconi am auzit. Dar de el nu am auzit. Am copiii în Spania și i-am întrebat. „Voi cu cine votați?” și mi-au spus „Nici nu știm, mamă”, susține Cristina în vârstă de 62 de ani, care spune că nu a auzit pe nimeni vorbind de Călin Georgescu.

”Am auzit de el pe TikTok. L-am votat! Vrem o schimbare!”

În sfârșit, întâlnim și un votant al suveranistului. Gabriel, un tânăr din Albești Muru, susține că, „în mare parte” a auzit de Călin Georgescu pe rețelele de socializare.

„Am auzit de Călin Georgescu atât pe TikTok, pe Facebook, dar și pe Instagram. Pe la televizor nu l-am văzut absolut deloc. Nu a fost chemat. Bănuiesc că nu a avut bani să plătească televiziunile ca să fie și el chemat acolo, s-și spună punctul de vedere, să fie votat de populație.

Eu l-am votat cu mare drag, pentru că vrem o schimbare. Tineretul ne-am pus toți de comun acord, prieteni cu prieteni, neam, familie să facem o schimbare în țara asta. Cât putem, cât se poate.

A arătat și declarația, factura din campanie, cât a fost bugețelul… Bănuiesc că nu și-a permis ca alte partide, având fonduri și bani tot din banii noștri, să extraevalueze și să dea bani din te miri ce. Aștept o schimbare. Am votat cu speranța că va schimba ceva. Automat am așteptări să se schimbe ceva”, susține Gabriel din Albești Muru.

”A fost pe neașteptate cu Călin Georgescu. Cine se aștepta? Toți se așteptau că iese Ciolacu. Am văzut acolo, la televizor, „surprize, surprize”, că nu aveau voie să dea. Poate va veni și o schimbare. Trebuie că atâția ani de zile… Ce țară aveam noi și ce-am ajuns. Ne-au terminat”, susține alt localnic din Albești Muru.

„Toată lumea s-a săturat de 35 de ani”

Tot la Albești Muru vorbim cu o altă localnică. Ne roagă să nu o filmăm pentru că sigur se va găsi cineva care să comenteze pe seama ei. Este trecută de 50 de ani, dar familiarizată cu „ce s-a întâmplat în ultimii 35 de ani”.

„Toată lumea s-a săturat de 35 de ani. Și de unde a pornit? A pornit unde Ciolacu a greșit că a dat la pensii, la alocații și la salarii nimic. Și-a tăiat singur craca de sub picioare. Atenție, să nu încurcăm.

De-acolo pornește de la președinte și urmează… Cred că și acolo o să fie o schimbare. De 30 de ani am votat PNL – PSD. Nu am știut altceva. Vrea lumea o schimbare că nu se vede ce a făcut. Ce să facem? Să plecăm afară. Păi nu am afară? Numai noi știm cât am suferit”, ne-a spus, revoltată, localnica din Albești Muru, susținând că nu mai are încredere în nimeni, dar își dorește o schimbare.

Georgescu a câștigat în Prahova primul tur al prezidențialelor

Potrivit rezultatelor finale de la primul tur al alegerilor prezidențiale, Călin Georgescu s-a clasat pe primul loc în Prahova, cu peste 80.000 de voturi – 26,03%. Acesta a câștigat în peste 80 de localități din județ, inclusiv orașe. Elena Lasconi, candidatul USR cu care Georgescu se va confrunta în al doilea tur al prezidențialelor, a obținut puțin peste 57.000 de voturi – 18,2%, câștigând alegerile în orașe precum Ploiești, Câmpina și Sinaia.

Rezultate finale alegeri prezidențiale – primul tur, în Prahova

CĂLIN GEORGESCU (independent) 82.268 voturi 26,03 %

ION-MARCEL CIOLACU (PSD) 61.709 voturi 19,53 %

ELENA-VALERICA LASCONI (USR) 57.504 voturi 18,2 %

GEORGE-NICOLAE SIMION (AUR) 45.880voturi 14,52 %

NICOLAE-IONEL CIUCĂ (PNL) 26.447 voturi 8,37 %

MIRCEA-DAN GEOANĂ (independent) 21.980 voturi 6,96 %

CRISTIAN DIACONESCU (independent) 12.488 voturi 3,95 %

CRISTIAN-VASILE TERHEȘ 2.550 voturi 0,81 %

ANA BIRCHALL 2.035 voturi 0,64 %

HUNOR KELEMEN UDMR 778 voturi 0,25 %

LUDOVIC ORBAN Forța Dreptei 763 voturi 0,24 %

ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU 607 voturi 0,19 %

SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU 573 voturi 0,18 %

SILVIU PREDOIU 440 voturi 0,14 %

VIDEO Reportaj în câteva sate din Prahova unde Georgescu a câștigat alegerile prezidențiale la primul tur