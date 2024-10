Oana Zanfir, cea care dă viață ulcelelor de lut, vine la Târgul pentru Meșteșugari de la Ploiești

Târgul Național pentru Meșteșugari și Artizanat, ediția 2024, are loc în perioada 24-26 octombrie la Ploiești, pe Esplanada Palatul Culturii. Evenimentul, organizat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) prin Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Turism Ploiești, reunește, ca în fiecare an, oameni pricepuți, meșteșugari din toate colțurile țării, care, timp de trei zile, își prezintă creațiile publicului iubitor al tradițiilor și meșteșugurilor românești.

Unul dintre artizanii prezenți anul acesta pe Esplanada Palatului Culturii din Ploiești, Este Oana Zanfir, femeia care, cu dăruire și pasiune, aduce la rang de artă decorarea vaselor de lut.

Începută cu 10 ani în urmă, ca o pasiune și un refugiu, activitatea de decorare a micilor obiecte, îi aduce astăzi fericire Oanei. „Acum 10 ani mi-am făcut un plan și mi-am promis că, peste 10 ani, voi ajunge să trăiesc din asta (din a da viață obiectelor de lut – n.r.). Anul acesta, în ianuarie, mi-am dat demisia de unde lucram și acum trăiesc exclusiv din asta!”, spune cu mândrie Oana Zanfir.

De loc din Giroc, de lângă Timișoara, Oana își prezintă creațiile la toate târgurile și evenimentele unde se poate înscrie. Ulcelele ei dau culoare oricărui târg și sunt adaptate oricărei sărbători.

Fiecare din ele este lucrată manual și colorată cu drag și pasiune. Utilizările sunt multiple: de la suport de flori de lumânări sau de tacâmuri, până la simple obiecte de decor, olițele Oanei înveselesc orice încăpere, terasă sau curte unde ajung.

Cu studii în psihologie, Oana Zanfir recunoaște că, pentru ea, realizarea micilor minuni a fost „terapie ocupațională”. „Pentru mine a fost terapie, să-mi liniștesc nervii de zi cu zi”, spune artista, pentru că da, ceea ce ea creează este o artă: arta de a da viață ulcelelor de lut.

A fost nevoie de mult curaj să părăsească un job sigur, stabil și bine plătit pentru a alege nesiguranța traiului din lucrul cu mâinile. Dar a ales bine, se pare. Face ce-i place și se poate și întreține din asta.

Cum a transformat Oana Zanfir o pasiune în sursă de trai

Povestea lucrului hand-made a început în urmă cu 10 ani. „Am început acum 10 ani cu sticle înfășurate cu ață. Aveam nevoie de cadouri pentru cei din jurul meu și nu mai aveam idei… așa am găsit ideea de sticle pentru țuică, vin…”, povestește Oana despre începuturile ei ca meșteșugar.

Și-a postat creațiile și a început să primească comenzi. „Așa am făcut primii bănuți din hand made”, își aduce ea aminte. „Apoi am tot cautat idei, pentru că oferisem deja tuturor sticle… și am găsit tehnica șervețelului. Cu ea am făcut sticle, tăvi, cutii de bijuterii”, povestește antreprenoarea.

Șansa i-a surâs în momentul în care a participat la primul târg, în Timișoara, la Muzeul Satului. Cu acea ocazie a cunoscut-o pe doamna Alina Iorga, de la Horezu, care face ceramică și care i-a trimis primele obiecte din ceramică pe care a început să lucreze. Și, de acolo, a început „planul de 10 ani”.

Nu a fost ușor dar astăzi, Oana Zanfir este acolo unde și-a dorit în urmă cu 10 ani.

„2024 este anul în care am prins curaj și am demisionat de la job (care și acela ajunsese să fie pasiune). A fost o alegere grea, dar nu o regret! Azi încerc să aduc bucurie, zâmbete și energie bună, prin fiecare obiect pe care îl fac!

Ani mulți am dormit 4-5 ore pe noapte, nu am avut weekend, concediu… doar ambiția de a-mi duce planul de 10 ani la îndeplinire! Am crescut, am prins curaj și, după 10 ani, pot spune că trăiesc din munca mea!

Nu fac treaba asta exclusiv pentru bani, o fac pentru că mă bucură, pentru că am satisfacția atâtor zâmbete și dacă am astea… banii vin!”, mărturisește ea cu sinceritate.

Calitate și bucurie înainte de toate

Toate obiectele sunt pictate manual (unele lucrate manual, altele la matriță, în special ghivecele), au ca bază vopsea pe baza de apă, rezistentă la intemperii, și sunt pictate cu acril. Se pot ține în curte, în soare, nu au probleme, vopseaua este rezistentă „nici cu șmirghelul nu se duce”, afirmă cu tărie Oana.

„Toate obiectele sunt testate de mine, în curte, pentru îmi doresc să ofer calitate și nu consider că este corect să vând ceva ce nu rezistă și se distruge!”, mărturisește antreprenoarea.

„Mami, astea seamănă cu Chip și Mrs. Pott, din Frumoasa și Bestia”, a exclamat fiică-mea când a tras cu ochiul la fotografiile cu drăgălașele ulcele pe care le studiam, în pregătirea materialului de față. Și, când m-am uitat mai bine, avea dreptate. Simpaticele figuri pictate pe ghivece semănau bine de tot cu obiectele însuflețite aflate în castelul Bestiei, din celebrul film al lui Walt Disney. „Uite, mami, ăla e ghiveci de Halloween!”, a mai exclamat ea entuziasmată, dând cu ochii de altă poză.

„Mami, astea chiar există în realitate sau sunt doar desene pe internet?”, m-a întrebat pitica neîncrezătoare.

Următorul plan este pe 5 ani: să-și producă singură ceramica

Da, minunile de ghivece pictate chiar există și sunt lucrate de Oana Zanfir. „Vasele de lut, cele lucrate manual, sunt de la Corund, pentru că încă nu am curaj să mă așez pe roată… dar este în planul pentru următorii 5 ani: să produc eu ceramica!”, spune artista.

„Mama mea a fost cel mai mare susținător, dar a plecat dintre noi acum un an… Dar știu că nu a încetat nicio secundă să mă ridice și să mă vegheze… Mereu îmi spunea să mă las de job și să fac doar asta, că voi reuși! Avea dreptate!”, spune Oana cu convingere. Și, de acolo, de Sus, mama ei o veghează și îi netezește calea astfel încât să i se aranjeze toate.

Prezența Oanei Zanfir la Târgul Național pentru Meșteșugari și Artizanat, ediția 2024, de la Ploiești, împreună cu vasele ei colorate și vesele, vor aduce, cu siguranță ceva „altfel” pe Esplanada Palatului Culturii din Ploiești.

„Un vis fără acțiune… rămâne un vis! Dar cu ambiție, muncă, perseverență… nu există eșec! Nu sunt un talent, sunt doar ambițioasă, ambiția aia constructivă de a te pune pe scaun și de a lucra. Ambiția combinată cu nebunia de căra lăzi grele, a te urca la volan și de a pleca prin țară… aduce multă satisfacție!”, este de părere antreprenoarea și după această idee se ghidează în tot ceea ce face.

Tradiție și meșteșug românesc la Târgul Național pentru Meșteșugari și Artizanat de la Ploiești, ediția 2024. În weekendul 24-26 octombrie, pe Esplanada Palatului Culturii, meșteșugari din toată țara vor fi prezenți acolo împreună cu lucrările lor. Târgul este deschis între orele 10:00 – 22:00. (P)