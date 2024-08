Am vrut să-mi recuperez banii pe ambalaje de la Carrefour, Lidl, Mega Image și Kaufland. Surpriza de la Supermarket La Cocoș

În ultima perioadă, automatele de reciclare din Ploiești au devenit ”magnet” pentru cei care vor să-și recupereze banii opriți drept garanție pentru recipientele din plastic, aluminiu sau sticlă. Am luat la pas mai multe magazine din oraș pentru a vedea cum (nu) funcționează sistemul.

Astăzi am decis să îmi testez răbdarea și am verificat cum funcționează automatele de reciclat din Ploiești.

Am pornit la drum cu o sacoșă plină de sticle și am vizitat mai multe locații din oraș pentru a găsi cea mai bună opțiune de reciclare.

Prima dată am mers la Lidl Nord unde am găsit un aparat nefuncțional, iar la celălalt aparat disponibil erau șase persoane în fața mea, fiecare cu saci plini de recipiente.

Așteptarea a fost una destul de lungă, iar mulțimea și agitația din jur nu au făcut deloc experiența mai plăcută. Am renunțat.

Apoi am mers la magazinul Mega Image de pe Bulevardul Republicii, unde am constatat ca automatul de reciclat nu era pus în funcțiune.

Angajații au recunoscut că uneori nu are cine să îl curețe și rămâne o perioadă de timp în ”avarie”. Fiind în incinta magazinului, personalul mi-a interzis să fac poză la aparatul nefuncțional.

Am ajuns la magazinul Carrefour de la Prahova Value Centre, unde, din cauza mirosului oribil, am plecat rapid, mai ales când am simțit tălpile încălțărilor mele lipindu-se de podeaua murdară.

La magazinul Kaufland din aceeași zonă era un singur aparat și mai multe persoane la coadă. Oamenii se plângeau că aparatul nu acceptă toate sticlele, deși erau inscripționate cu însemnele SGR, iar în scurt timp a apărut mesajul că aparatul este plin și nu mai funcționează. Mi-am luat sacoșa și am plecat mai departe.

În cele din urmă, am ajuns la Supermarket La Cocoș 2, din str. Poligonului, unde am avut parte de o experiență complet diferită.

Aici am găsit nu doar unul, ci patru aparate de reciclat, toate complet funcționale, amplasate într-o zonă curată și bine întreținută, cu o copertină care proteja oamenii de soare.

Am reușit să reciclez toate recipientele de plastic fără vreo problemă, iar experiența a fost una mult mai plăcută decât la celelalte magazine.

VIDEO