Un prahovean a reclamat la poliție răpirea fetiței de un an și zece luni. ”Concubina a dus-o în Olanda!”

O fetiță de un an și zece luni ar fi fost furată din Valea Călugărească și dusă ilegal în Olanda. Asta susține tatăl copilei, care o acuză de răpire pe concubină, mama fetiței, o femeie de origine slovacă.

Prahoveanul a depus plângere la Poliție după ce concubina sa, o tânără de origine slovacă, a luat fetița de la părinții lui care locuiesc în comuna Valea Călugărească și a dispărut. Tatăl crede că fetița este acum în Olanda, la familia concubinei.

”Ieri, pe la 11, concubina a fost la părinții mei și a luat fetița, spunând că merge la magazin să-i cumpere ceva. A profitat de faptul că eu eram la muncă și mi-a furat-o. Astăzi mi-a dat mesaj pe Facebook că a luat fata, care este bine, dar să nu le mai caut”, a declarat George Covrig, pentru observatorulph.ro.

Bărbatul a povestit cum s-a ajuns în această situație:

”Eu am cunoscut-o pe concubina mea, o femeie de etnie romă, din Slovacia, la Londra, acum trei ani, unde plecasem la muncă. Fetița s-a năăscut în Olanda, iar după câtea luni am adus-o în România, la Valea Călugărească. Eu și părinții mei am crescut-o pentru că mama ei a plecat de vreo trei ori de acasă. Ultima dată a venit în România de Crăciun, anul trecut, iar acum a fugit cu fetița. Nu înțeleg cum a scos-o din țară, pentru că fetița are certificat de naștere românesc, care este la mine, iar pașaportul a expirat când a împlinit un an. Legea spune că îi trebuie act de identitate fetiței și procură notarială de la părintele care lipsește atunci când se trece granița”.

