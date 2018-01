Reacția unei șoferițe cu BMW, care a blocat o parcare la Cota 1400: ”De ce mă filmezi? Vrei să-ți faci o la... diseară?”

Un împătimit al sporturilor de iarnă a avut parte de mai multe experiențe negative la ultima ieșire la munte, la Sinaia.

El a fost nevoit să facă slalom printre copiii care se dădeu cu sania pe pârtia de schi, iar când a ajuns în parcare a trebuit să aștepte o ”divă”, care îi blocase mașina cu BMW-ul din dotare.

Dialogul cu tânăra șoferiță poate fi vizionat la finalul textului, însă vă avertizăm că acesta conține cuvinte vulgare:

” - Zâmbește-ne...minunata...

- Vreți să-ți faci o la..., diseară, după poza aia (n.r. cu fața șoferiței)?

- Nu, nu...

- Și-atunci?

- Poate vrei să mi-o faci tu...

- Ești obrazinic!

- Nu, tu ai fost obraznică!

- La 60 de ani ești obraznic..ești obraznic că mă filmezi! Ești prăjit...

- Hai, te rog, eliberează locul!

- Aaa, ce crezi, nu o să mai eliberez locul...

- Bine, lasă-l aici (n.r. BMW-ul)..

- Aici o să-l las...

- OK, chiar te rog, lasă mașina aici

- Aici o las...

- Foarte frumos!”

După acest schimb de replici, șoferița a deschis portiera și a plecat din mașină...

Acesta a postat pe Facebook și un text despre ce i s-a întâmplat:

”Ce frumos e în weekend la munte, când ai 60 ani ..., și dai de specimene de genul!

"Ce vrei, asa se parchează când e aglomerație!" Zise tovarășa ce am așteptat-o sa apară la mașină, ca acum nu vroiam sa deranjez toate combinațiile de cifre lipsa din numărul lăsat în geam!

Zi frumoasa azi, însorită, sus am oprit o sanie cu bocancul ce urma sa îmi intre în copiii ce ii aveam la ore, pe pârtia de Ski, și tot tatăl copilului ce pierduse controlul, dându-se inconștient din vârf, pe pârtie, era supărat ca i-am aruncat copilul după sanie...:

"Scrie undeva ca nu are voie sa se dea cu sania aici? Nu e panou, de ce ne-au lăsat sa urcam cu sania aici?

- Puteți sa va dati acolo domnule!

- Pai acolo e prăpastie(drumul de vara spre Miorița adică) nu vedeți!

Etc etc, nu vroia sa înțeleagă ca în locul bocancului putea fi stâlpul de fier de la câțiva metri, şi ca fi'su își putea lăsa creierii acolo, asa ca a trebuit sa sunam un pic la jandarmeria montană sa treacă la amenzi...”

VIDEO Atenție, conține cuvinte obscene: