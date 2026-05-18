Turist bulgar, căzut într-o prăpastie pe Valea Caraimanului. Victima preluată cu elicopterul

Autor: Roxana Tănase
Un turist bulgar a fost salvat, luni, 18 mai, în ultima clipă după ce a căzut într-o prăpastie pe Valea Caraimanului, în Munții Bucegi.

Echipele Salvamont Prahova au fost alertate, luni, la ora 12.45, prin 112, că un turist a alunecat pe o porțiune acoperită cu zăpadă și a căzut în gol într-o zonă extrem de periculoasă.

Salvamontiștii au solicitat imediat sprijinul elicopterului POA Brașov, care a ajuns rapid la locul incidentului și a transportat prin troliere un salvator montan până la victimă. Turistul a fost evaluat medical la fața locului și ulterior evacuat cu elicopterul.

„Victima a fost evaluată medical și recuperată cu elicopterul. Aceasta a suferit multiple traumatisme (cranian, abdominal, membru inferior) și escoriații produse prin căderea de 30-40 m, dar a avut noroc că s-a oprit la timp, înaintea unei săritori de aprox. 150 m”, au transmis reprezentanții Salvamont Prahova.

Potrivit salvatorilor montani, ceilalți patru membri ai grupului au fost recuperați în siguranță de pe munte, fiind transportați pe Platoul Bucegi și apoi coborâți în oraș cu două autoutilitare ale Salvamont Prahova.

„Toți cei din grup erau echipați necorespunzător pentru o asemenea ascensiune, care implica porțiuni dificile, traverseuri cu zăpadă. De altfel acest traseu, ca toate celelalte trasee turistice montane de abrupt sunt încă închise”, a precizat Salvamont Prahova.

