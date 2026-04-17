Lorelia Elegance alături de pacientele oncologice la Dream’s Balloon

Fondată de designerul Loredana Alexandru, Lorelia Elegance este unul dintre atelierele apreciate de design vestimentar din Ploiești, cunoscut pentru creațiile sale elegante și unicat.

Chiar înainte de Paște, designerul a oferit ținutele purtate de pacientele oncologice participante în cadrul galei Dream’s Balloon, ajunsă la cea de-a X-a ediție.

Evenimentul a avut loc la Hotel InterContinental Athénée Palace București și a reunit, într-un cadru emoționant, femei care au transmis prin prezența lor un mesaj puternic despre curaj, demnitate, speranță și feminitate.

Gala a fost organizată de Asociația Pro Animus (reprezentată de Magda Drăguțescu și Roxana Ionescu), de către Manuela Holban și de o altă prahoveancă – Loredana Novac pe care o cunoașteți prin prisma revistei Lace Magazine.

Evenimentul a fost prezentat de Teodora Tompea, iar conceptul artistic a fost semnat de Alin Gălățescu.

Prin participarea la această gală, Lorelia Elegance a contribuit la un moment în care moda a însemnat mai mult decât estetică, devenind o formă de susținere și încurajare pentru femeile aflate într-o luptă profundă.

Mărturiile participantelor au completat emoția serii. „Este minunat când o piesă vestimentară reușește să îți ofere acea stare de încredere și eleganță, făcându-te să te simți exact ca o prințesă”, a transmis una dintre doamne. O altă participantă a vorbit despre această experiență ca despre „o gură de aer proaspăt la acest început de drum”, subliniind cât de mult a contat pentru ea întâlnirea cu Loredana Alexandru și ținuta oferită de Lorelia Elegance.

Prin acest moment, Lorelia Elegance a adus în lumină nu doar frumusețea unei creații vestimentare, ci și puterea de a reda încredere, emoție și demnitate unor femei care merită să se simtă admirate și susținute.

„Pentru mine acest eveniment a fost ca o gură de aer proaspăt la acest început de drum. Diagnosticul îmi fusese confirmat de două zile când am întâlnit-o pe Loredana de la Lorelia Elegance. Deși eram sub proaspăta influență a veștii, ea a găsit imediat modul în care să mă ajute să mă simt feminină și încrezătoare. A ales o ținută modernă, asimetrică, ce emană în acealași timp putere dar și emoție. Poate fără să realizeze, din femeia speriată care eram, m-a propulsat pe scenă ca deschizătoare a prezentării ținutelor doamnelor paciente. Impecabil moment! Din toate punctele de vedere.”, apreciază D.B. – 49 de ani.

