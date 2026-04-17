Bărbat din Sângeru prins după o urmărire în trafic. Avea permisul suspendat și a schimbat locul cu o femeie

Un bărbat de 39 de ani din comuna prahoveană Sângeru s-a ales joi 16 aprilie, cu dosar penal, după ce a fost oprit în trafic de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Apostolache. Bărbatul conducea cu viteza de 80 km/h, cu 30 km/h peste limita admisă.
Pentru că nu a oprit la semnal, polițiștii au pornit în urmărirea lui. Ulterior, autoturismul a fost oprit pe raza comunei Podenii Noi. Oamenii legii au constatat că la volanul acestuia se afla pasagera, o femeie de 35 de ani din comuna Sângeru, care ar fi făcut schimb de locuri între timp, cu șoferul.
În urma verificărilor efectuate, polițiștii au descoperit că bărbatul avea permisul suspendat. El s-a ales cu dosar penal, pentru conducerea pe drumurile publice având permisul suspendat și încredințarea unui vehicul unei persoane care nu deține permis de conducere.