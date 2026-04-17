Bătrân reținut pentru că a furat conserve, cafea și miere dintr-un supermarket din Ploiești

Un bărbat de 70 de ani din Dâmbovița a fost reținut de polițiștii prahoveni, joi 16 aprilie, după ce a furat produse alimentare dintr-un supermarket din zona de nord a Ploieștiului.
Polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Ploiești au fost sesizați de personalul de securitate, după ce bătrânul a trecut de casele de marcat, fără să plătească. Potrivit unor surse, bătrânul a ascuns în geacă conserve de ton, cafea și miere, în valoare de 350 de lei.
Prejudiciul a fost recuperat în totalitate de către oamenii legii. Iar bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca la finalizarea anchetei să fie dispuse măsurile legale ce se impun, sub coordonarea unității de parchet competente, transmite IPJ Prahova.
Poliția reiterează importanța respectării legii și asigură cetățenii că acționează permanent pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, în vederea menținerii unui climat de ordine și siguranță publică.