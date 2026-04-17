Taxă nouă la eMAG pentru fiecare comandă, inclusiv pentru abonații Genius

eMAG introduce o taxă nouă pentru fiecare comandă plasată pe platformă, măsură care a intrat în vigoare începând cu 17 aprilie 2026 și care îi vizează pe toți clienții, inclusiv pe cei care dețin abonament Genius.

Noua taxă este denumită „cost de servicii operaționale” și va fi aplicată automat la finalizarea fiecărei comenzi, indiferent de valoarea produselor sau de comerciantul de la care sunt achiziționate.

Între 1,49 lei și 3,99 lei pentru fiecare comandă

Potrivit informațiilor comunicate de companie pentru Adevarul, taxa va reprezenta aproximativ 1% din valoarea comenzii, însă nu va fi mai mică de 1,49 lei și nici mai mare de 3,99 lei, TVA inclus.

Costul suplimentar va apărea în coșul de cumpărături înainte de finalizarea comenzii și va fi plătit de client, indiferent dacă produsele sunt vândute direct de eMAG sau de comercianți din Marketplace.

Taxa se aplică și clienților cu abonament Genius

Reprezentanții companiei au precizat că noua taxă se aplică tuturor utilizatorilor platformei, inclusiv celor care beneficiază de livrare gratuită prin abonamentul Genius.

Astfel, chiar dacă transportul rămâne gratuit pentru comenzile eligibile, fiecare comandă va include acest cost suplimentar.

De ce a fost introdusă taxa

Compania a explicat că măsura este determinată de creșterea costurilor operaționale și de investițiile realizate în infrastructură, tehnologie și servicii logistice.

Potrivit eMAG, taxa ar urma să contribuie la dezvoltarea platformei și la îmbunătățirea experienței utilizatorilor, inclusiv prin optimizarea proceselor de livrare și a serviciilor digitale.