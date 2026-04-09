Primăria Ploiești vrea să treacă Parcul Vest în subordinea Casei de Cultură. Ședință la Consiliul Local – LIVE

- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Val de aer rece în România. Ploi, lapoviță, ninsori și temperaturi scăzute în toată țara. Cum va fi la Ploiești

Autor: Ștefan Vlăsceanu
ninsori aprilie ploiesti

România intră sub influența unui val de aer rece, iar vremea se schimbă brusc în următoarele două zile. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 9 aprilie, ora 10:00 – 11 aprilie, ora 10:00, care anunță precipitații mixte, intensificări ale vântului și temperaturi mult sub normalul perioadei. 

- Publicitate -

Din articol

Vânt puternic și precipitații mixte

Pe parcursul zilei de joi (9 aprilie), temporar vor fi intensificări ale vântului în centrul, estul și sud-vestul țării, cu viteze în general de 45…55 km/h, iar la munte, local vor fi rafale de peste 50…70 km/h.

- Publicitate -

Îndeosebi în centrul, estul și sudul țării temporar vor fi precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare.

Zăpadă în Transilvania și la munte

În estul și sud-estul Transilvaniei se va depune strat de zăpadă de 3…6 cm. La munte va ninge și mai ales la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat de zăpadă (în medie de 5…10 cm).

Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă, iar pe parcursul nopților local în jumătatea de nord a teritoriului și izolat în rest vor fi minime negative și se va produce brumă.

- Publicitate -

În funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, Administrația Națională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate.

Cum va fi vremea la Ploiești

Și Ploieștiul intră sub aceeași influență rece, cu temperaturi mai mici decât normalul perioadei.

Pentru intervalul 9 aprilie – 10 aprilie regimul termic va fi în continuare caracterizat de valori mai mici decât cele specifice perioadei.

- Publicitate -

Cerul va avea înnorări și după orele amiezii, temporar va ploua, iar în cursul nopții vor fi posibile precipitații și sub formă de lapoviță.

Temperaturile vor varia între 11–13 grade ziua și 1–3 grade noaptea.

Pentru intervalul 10 aprilie – 11 aprilie vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă, iar maxima va ajunge la aproximativ 11 grade, în timp ce minima va coborî până la 1–4 grade.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Când va opri Termo Ploiești căldura. A fost luată o decizie intermediară

Andra Ilie Andra Ilie -
Odată cu încălzirea vremii, caloriferele ploieștenilor racordați la sistemul...

Sistemul Național Antigrindină a funcționat în Prahova fără autorizație de mediu din 2003

Corina Matei Corina Matei -
Peste 20 de ani s-a tras cu rachete antigrindină...

Povestea brutăriei din Urlați care păstrează gustul autentic al cozonacilor tradiționali, „ca la bunica”

Oana Stoica Oana Stoica -
În tot mai puține locuințe din România mai miroase...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -