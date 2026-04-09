Val de aer rece în România. Ploi, lapoviță, ninsori și temperaturi scăzute în toată țara. Cum va fi la Ploiești

România intră sub influența unui val de aer rece, iar vremea se schimbă brusc în următoarele două zile. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 9 aprilie, ora 10:00 – 11 aprilie, ora 10:00, care anunță precipitații mixte, intensificări ale vântului și temperaturi mult sub normalul perioadei.

Vânt puternic și precipitații mixte

Pe parcursul zilei de joi (9 aprilie), temporar vor fi intensificări ale vântului în centrul, estul și sud-vestul țării, cu viteze în general de 45…55 km/h, iar la munte, local vor fi rafale de peste 50…70 km/h.

Vezi și: Iarna a revenit pe Valea Prahovei. A nins la Vârful Omu [VIDEO]

Îndeosebi în centrul, estul și sudul țării temporar vor fi precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare.

Zăpadă în Transilvania și la munte

În estul și sud-estul Transilvaniei se va depune strat de zăpadă de 3…6 cm. La munte va ninge și mai ales la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat de zăpadă (în medie de 5…10 cm).

Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă, iar pe parcursul nopților local în jumătatea de nord a teritoriului și izolat în rest vor fi minime negative și se va produce brumă.

În funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, Administrația Națională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate.

Cum va fi vremea la Ploiești

Și Ploieștiul intră sub aceeași influență rece, cu temperaturi mai mici decât normalul perioadei.

Pentru intervalul 9 aprilie – 10 aprilie regimul termic va fi în continuare caracterizat de valori mai mici decât cele specifice perioadei.

Cerul va avea înnorări și după orele amiezii, temporar va ploua, iar în cursul nopții vor fi posibile precipitații și sub formă de lapoviță.

Temperaturile vor varia între 11–13 grade ziua și 1–3 grade noaptea.

Pentru intervalul 10 aprilie – 11 aprilie vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă, iar maxima va ajunge la aproximativ 11 grade, în timp ce minima va coborî până la 1–4 grade.