Iarna a revenit pe Valea Prahovei. A nins la Vârful Omu [VIDEO]

Iarna a revenit în această dimineață în mai multe zone ale țării, unde a nins și s-au înregistrat temperaturi sub pragul înghețului. La Sinaia, termometrele au arătat -5 grade Celsius, iar la altitudini mari, temperaturile au scăzut până la -12 grade Celsius la Vârful Omu.

În weekend se va putea schia pe Valea Prahovei

Sunt vești bune însă pentru iubitorii sporturilor de iarnă. Operatorii de transport pe cablu spun că în weekend se va putea schia cu siguranță.

„De vineri, situatia se schimbă semnificativ. Vânt puțin și ceva soare. Ba chiar și ninsori.Vă așteptăm cu pârtii bine amenajate și strat de zăpadă generos.”, transmit într-un mesaj pe Facebook, administratorii Gondolei Sinaia.

Salvamont Sinaia atrage atenția la combinațiile nefaste pe munte

Salvamontiștii îndeamnă la prudență, pe cei care vor lua cu asalt pârtiile, în zilele următoare.

„Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane.”, a scris pe Facebook, în această dimineață, Dispeceratul Național Salvamont.

Iar Salvamont Sinaia atrage atenția celor care se aventurează pe cărări de munte, la ținută și la ceea ce consumă.

„Atenție la combinațiile nefaste pe munte! Fără exces de alcool și alte euforizante decât zăpada pe care te dai!! Combinația cu altitudinea, efortul, deshidratarea, radiația solară și pericolele inerente muntelui iarna (și în general) este periculoasă: apar idei proaste rău de tot, foarte hazardate, scade percepția pericolului și obstacolelor, scade echilibrul, micșorează foarte mult rezistența la frig și la efort- hipotermia se poate instala mult mai lin, mai adânc și mai potențial letal…, iar accidentările pot fi foarte grave. Foarte mare atenție, nu e deloc o glumă!!”

