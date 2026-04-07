Antrenorul legendar, Mircea Lucescu, a murit

Antrenorul român, Mircea Lucescu, unul dintre cei mai de succes antrenori, a murit în această seară, a anunțat oficial Spitalul Universitar de Urgență București.

„Spitalul Universitar de Urgență București informează că astăzi, marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20:30, a fost declarat decesul domnului Mircea Lucescu.

Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa națională a României la un Campionat European, în anul 1984.

Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național. Dumnezeu să îl odihnească!”, se arată în comunicatul SUUB.

Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori din lume, reușind să adune nu mai puțin de 35 de trofee.

A fost depășit doar de două nume legendare, Pep Guardiola (40 de titluri) și Sir Alex Ferguson (49 de titluri).

Mircea Lucescu era internat la Spitalul Universitar din 29 martie, după ce i s-a făcut rău înainte de un antrenament al echipei naționale de fotbal.

Acesta urma să fie externat pe 3 aprilie, însă a suferit un infarct miocardit acut, a anunțat atunci Spitalul Universitar.

Duminică însă, spitalul a anunțat că starea lui s-a agravat și a fost transferat la Terapie Intensivă.

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie. Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă”.