Trafic blocat pe DN1 după ce un TIR a luat foc la Florești

Traficul pe DN1 este blocat, după ce un TIR a luat foc pe raza comunei Florești. Pompierii intervin pentru stingerea incendiului. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Potrivit ISU Prahova, pompierii militari intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autotren aflat pe DN1, pe raza comunei Florești.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la nivelul vehiculului, care este încărcat cu produse congelate și băuturi. Nu sunt înregistrate victime.

Pentru gestionarea operativă a situației, la fața locului acționează pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Băicoi, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

Din cauza incendiului, traficul rutier este blocat pe sensul de mers Ploiești–Brașov, fiind luate măsuri pentru asigurarea zonei și prevenirea producerii altor evenimente.

Intervenția este în dinamică, pompierii acționând pentru localizarea și lichidarea incendiului.

„Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova acționează, la acest moment, pentru fluidizarea și dirijarea traficului rutier pe DN1, în afara localității Băicoi, unde a izbucnit un incendiu la nivelul unui ansamblu de vehicule.

Din cauza evenimentului, traficul rutier este blocat pe sensul de mers Ploiești–Brașov, fiind instituite măsuri de deviere și dirijare a circulației pentru prevenirea producerii altor incidente.

Polițiștii rutieri sunt prezenți la fața locului și acționează pentru siguranța participanților la trafic, în timp ce echipajele de pompieri intervin pentru stingerea incendiului.

Recomandăm conducătorilor auto să manifeste prudență sporită, să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și să utilizeze rute alternative, în măsura posibilităților.

Traficul va fi reluat în condiții normale după finalizarea intervenției și îndepărtarea autotrenului de pe partea carosabilă”, a transmis IPJ Prahova.