Escrocherie online în numele Loteriei Române: aplicații false promit câștiguri, iar utilizatorii rămân fără bani

Autoritățile avertizează asupra unei noi metode de fraudă online care face deja victime și care folosește imaginea Loteria Română pentru a păcăli utilizatorii.

Potrivit Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC), escrocii distribuie pe rețele sociale linkuri către site-uri și aplicații false ce promit bonusuri și câștiguri consistente, dar care au ca scop, în realitate, furtul de bani și date personale.

Cum funcționează noua schemă de fraudă

Totul începe, de regulă, cu un link de tip „bonus loto”, promovat inclusiv pe platforme precum Instagram, prin conturi care imită identitatea vizuală a Loteriei Române.

Odată accesat, linkul duce către un site fals, construit astfel încât să semene foarte bine cu pagina oficială. În multe cazuri, atacatorii folosesc tehnici de tip „typosquatting”, adică adrese web aproape identice cu cele reale, menite să inducă în eroare utilizatorii.

Ulterior, victima este redirecționată către o pagină care imită magazinul Google Play și i se cere să descarce o aplicație falsă.

„Bonusuri” fictive și bani pierduți

După instalare, aplicația direcționează utilizatorul către o platformă ce imită un cazinou online, unde i se solicită crearea unui cont și efectuarea unei depuneri inițiale pentru „activarea” unui bonus.

Pentru a părea credibilă, platforma afișează constant oferte și câștiguri aparent garantate, însă scopul real este convingerea victimei să depună bani.

În momentul în care utilizatorii încearcă să retragă sumele, se lovesc de probleme tehnice sau amânări, iar banii nu mai pot fi recuperați.

Specialiștii avertizează că aplicațiile respective nu sunt descărcate din surse oficiale și pot conține programe malițioase (malware), capabile să compromită date sensibile, parole sau informații bancare.

Semnele unei tentative de fraudă

DNSC atrage atenția asupra unor indicii clare care pot trăda o înșelătorie:

site-uri sau aplicații care imită instituții cunoscute,

adrese web aproape identice cu cele oficiale,

promisiuni de câștiguri rapide sau bonusuri,

recenzii false,

solicitarea unei depuneri inițiale pentru „activare”.

Recomandările autorităților

Pentru a evita astfel de situații, specialiștii recomandă: