Ninge pe munte, la Sinaia, în Duminica Floriilor catolice

Corina Matei
Autor: Corina Matei
Duminică, 29 martie 2026, a nins mult, și încă mai ninge, pe munte, la Sinaia. Potrivit Salvamont Prahova arată de parcă abia începe sezonul de iarnă.

Este multă zăpadă troienită și există depuneri serioase de chiciură. În plus, vizibilitatea este scăzută și vântul destul de puternic. Astfel nu este o vreme potrivită pentru drumeții sau pentru mers pe munte în general.

Reamintim faptul că țara noastră se află, în aceste zile, sub o atenționare de vreme severă, cu ploi și ninsori, din cauza ciclonului mediteraneean care a lovit România. Atenționarea se păstrează până luni, în prima parte a zilei.

De a doua zi, potrivit meteorologilor, vremea va începe să se încălzească treptat și primăvara își va intra în drepturi.

Sursa foto: Salvamont Sinaia

