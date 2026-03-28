- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Atenție șoferi! Se circulă în condiții de iarnă pe câteva drumuri din Prahova

Corina Matei
circulatie in condiții de iarna
Foto cu caracter ilustrativ

Sâmbătă, 28 martie 2026, pe câteva drumuri din Prahova se circulă în condiții de iarnă. Astfel, pe DN1A, la Cheia, sau DJ713, la Sinaia, circulația se desfășoară cu dificultate.

- Publicitate -

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova informează participanții la trafic că, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, caracterizate prin ninsori, circulația rutieră pe Drumul Județean 713, în orașul Sinaia (artera către Piatra Arsă), se desfășoară în condiții de iarnă.

Polițiștii recomandă atenție sporită din partea șoferilor, deoarece pe carosabil este depus un strat de zăpadă.

- Publicitate -

„La acest moment, polițiștii rutieri acționează în teren pentru monitorizarea permanentă a stării de viabilitate a drumului public. De asemenea, utilajele de deszăpezire intervin pentru îndepărtarea zăpezii și asigurarea condițiilor optime de trafic”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Șoferilor li se recomandă:

– să adapteze viteza la condițiile de drum și de trafic;

- Publicitate -

– să păstreze o distanță corespunzătoare între vehicule;

– să evite manevrele riscante;

– să își echipeze autovehiculele corespunzător sezonului rece, cu anvelope de iarnă.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -