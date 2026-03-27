„Casă de piatră” celor ce spun „DA” la Ploiești și Câmpina

foto cu caracter ilustrativ

Observatorul Prahovean continuă rubrica dedicată cuplurilor din Ploiești și Câmpina, care au hotărât să își unească destinele. Săptămânal, redacția prezintă numele celor care au ales să spună „DA”, în fața ofițerului de stare civilă, alături de urarea „Casă de Piatră!”.

La Ploiești, în perioada 28.03.2026 – 4.04.2026, opt cupluri au ales să spună „DA” în fața ofițerului de stare civilă, iar la Câmpina două cupluri au ales să își unească destinele.

Cununii Ploiești 28.03.2026 – 4.04.2026

28.03.2026

  • Stoica Cătălin – Ionuț – Ivănoiu Denisa- Alexandra
  • Belciug Liviu – Bran Maria – Denisa
  • Pătrașcu Alexandru – Valentin – Militaru Marina
  • Lungu Ionuț – Dovîncescu Georgiana – Mădălina

3.04.2026

  • Drăgan Cristian Mario – Mihai Andreea Sidonia
  • Pîndaru Cătălin – Iulian – Ionescu Oana Raluca

04.04.2026

  • Nistor Alexandru – Leonard – Măcelaru Andreea – Roxana
  • Ciubotaru Amador – Gabriel – Munteanu Daiana – Ștefania

Cununii Câmpina 28.03.2026 – 4.04.2026

28.03.2026

  • Ursu Cosmin Gabriel si Ialama Maria -Valentina
  • Toma Alexandru Marian și Rîmbeț Iulia -Elena

„Casă de Piatră” cuplului care a ales să spună „DA” în fața ofițerului de stare civilă.

