„Casă de piatră” celor ce spun „DA” la Ploiești și Câmpina

Observatorul Prahovean continuă rubrica dedicată cuplurilor din Ploiești și Câmpina, care au hotărât să își unească destinele. Săptămânal, redacția prezintă numele celor care au ales să spună „DA”, în fața ofițerului de stare civilă, alături de urarea „Casă de Piatră!”.

La Ploiești, în perioada 28.03.2026 – 4.04.2026, opt cupluri au ales să spună „DA” în fața ofițerului de stare civilă, iar la Câmpina două cupluri au ales să își unească destinele.

Cununii Ploiești 28.03.2026 – 4.04.2026

28.03.2026

Stoica Cătălin – Ionuț – Ivănoiu Denisa- Alexandra

Belciug Liviu – Bran Maria – Denisa

Pătrașcu Alexandru – Valentin – Militaru Marina

Lungu Ionuț – Dovîncescu Georgiana – Mădălina

3.04.2026

Drăgan Cristian Mario – Mihai Andreea Sidonia

Pîndaru Cătălin – Iulian – Ionescu Oana Raluca

04.04.2026

Nistor Alexandru – Leonard – Măcelaru Andreea – Roxana

Ciubotaru Amador – Gabriel – Munteanu Daiana – Ștefania

Cununii Câmpina 28.03.2026 – 4.04.2026

28.03.2026

Ursu Cosmin Gabriel si Ialama Maria -Valentina

Toma Alexandru Marian și Rîmbeț Iulia -Elena

„Casă de Piatră” cuplului care a ales să spună „DA” în fața ofițerului de stare civilă.