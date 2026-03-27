Pensiile vor fi plătite înainte de Paște. Când intră banii pe card și când ajung prin Poștă

Pensiile vor fi plătite mai devreme în luna aprilie, astfel încât beneficiarii să aibă acces la bani înaintea Paștelui.
Pensionarii care primesc banii pe card vor avea sumele virate în conturi pe 8 aprilie, iar în cazul celor care încasează pensia prin Poștă, distribuirea va fi finalizată până cel târziu pe 9 aprilie.
Ministerul Muncii a explicat că modificarea calendarului de plată a fost necesară pentru ca toți beneficiarii să poată dispune de bani înainte de sărbători.
„Având în vedere Sărbătorile Pascale, Casa Națională de Pensii Publice a întreprins toate demersurile pentru asigurarea sumelor necesare plății în avans a pensiilor și indemnizațiilor care se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii și pentru tipărirea și expedierea taloanelor de pensii către oficiile poștale, în vederea distribuirii”, se arată într-un comunicat oficial.
„În același timp, au fost transmise comunicări către C. N. Poșta Română S.A. și instituțiile bancare cu care CNPP are încheiate convenții de distribuire și plată a pensiilor.
În aceste condiții, dată fiind importanța acestei sărbători, toate pensiile care se achită prin intermediul factorilor poștali vor fi distribuite până la data de 9 aprilie, iar conturile bancare pentru beneficiarii care au optat pentru această modalitate de plată vor fi alimentate pe data de 8 aprilie.
În ceea ce privește ajutoarele one-off, acordarea acestora este prevăzută în proiectul legii bugetului asigurărilor sociale pe anul 2026. Având în vedere că actul normativ a fost contestat la Curtea Constituțională, CNPP apreciază că ajutoarele one-off nu se pot acorda în luna aprilie, urmând să fie achitate în luna mai”, mai precizează același comunicat.