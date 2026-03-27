Donald Trump prelungește cu zece zile ultimatumul dat Iranului pentru a deschide Strâmtoarea Hormuz

Donald Trump a anunțat pe platforma sa socială că, “la cererea Teheranului, prelungește termenul acordat inițial pentru distrugerea centralelor electrice iraniene” până pe data de 6 aprilie, la ora 20.

„Discuțiile sunt în curs de desfășurare și, în ciuda declarațiilor false ale fake-news mass-media și ale altora, acestea merg foarte bine”, a adăugat președintele SUA.

Această decizie a venit la 11 minute după închiderea celei mai proaste zile de la începutul conflictului, în care acțiunile americare au pierdut pe medie (S&P 500) -1,7%.

Observatorii atrag atenția asupra faptului că, deși Donald Trump susține că se alfă în discuții cu Iranul, Pentagonul desfășoară mii de soldați în Orientul Mijlociu.

„Decizia lui Trump de a acorda mai mult timp pentru negocieri cu Teheranul sugerează că acesta ar putea să nu fie pregătit să își asume riscul unor astfel de operațiuni”, scrie Financial Times.

OCDE a avertizat joi că actuala criză va alimenta o creștere a inflației din SUA la 4,2% în acest an.