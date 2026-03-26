Urmărire în Ploiești încheiată cu un accident. Un tânăr beat, cu poliția pe urme, a intrat într-un gard

Polițiștii din cadrul secției 4 Ploiești au transformat ceea ce părea un control de rutină într-o urmărire în toată regulă, încheiată cu un accident rutier pe strada Armași.

În noaptea zilei de 24 martie, oamenii legii au observat în zona de sud a Ploieștiului, pe strada Piața 1 Decembrie 1918, un Opel al cărui șofer manifesta un comportament imprudent.

Polițiștii i-au făcut semn șoferului să oprească însă acesta din urmă a ales să apese pedala de accelerație și să se îndrepte spre cartierul Dorobanțu.

Oamenii legii au plecat în urmărirea acestuia, iar la scurt timp șoferul a pierdut controlul volanului în timp ce se deplasa pe strada Armași și a intrat în gardul unei locuințe.

În urma cercetărilor polițiștii au stabilit că șoferul are 24 de ani, este din comuna Gorgota, iar testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0.65 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Mai mult, s-a constatat faptul că autoturismul condus aparține unui bărbat care nu i-a încuviințat folosirea autovehiculului.

În urma administrării materialului probator, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de persoana în cauză, precum și luarea măsurii preventive a reținerii pentru 24 de ore.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și furt în scop de folosință.