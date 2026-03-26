Prahova intra sub cod galben de vânt puternic, ploi torențiale și ninsori la munte

Meteorologii au emis mai multe avertizări care vizează județul Prahova. Sfârșitul de săptămână va fi marcat de zile cu vânt puternic și ploi torențiale în tot județul, iar în zonele montane va ninge.

Potrivit ANM, temporar vor fi intensificări ale vântului, joi (26 martie) în Banat, Crișana, Moldova și sudul Transilvaniei și noaptea îndeosebi în Oltenia și Muntenia, iar vineri (27 martie) și sâmbătă (28 martie) în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45…55 km/h.

La munte, mai ales la altitudini mari, vor fi rafale de peste 70…80 km/h.

De vineri (27 martie), ploile se vor extinde dinspre sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile.

La munte, cu precădere la altitudini mai mari de 1700 m, la început în Carpații Meridionali apoi și în restul zonelor montane va ninge și se va depune strat de zăpadă, local consistent și va fi viscol.

Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 20…25 l/mp și local de peste 40…60 l/mp, cu precădere în sud-vestul și sudul țării, precum și în zonele montane. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar în sud izolat vor fi descărcări electrice.

Totodată, o altă avertizarea vizează intervalul 27 martie, ora 05:00 – 27 martie, ora 22:00. În sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și Transilvaniei și în sud-vestul Dobrogei vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali rafalele vor atinge 90…100 km/h.