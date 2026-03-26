Nu vă panicați! Exercițiu ISU astăzi în Sinaia. Trafic restricționat pe mai multe străzi

Autor: Ștefan Vlăsceanu
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova organizează joi, 26 martie 2026, un exercițiu în stațiunea Sinaia, menit să testeze capacitatea de reacție a echipajelor de intervenție. Activitatea se va desfășura în intervalul orar 11:00 – 11:30, la pensiunea Casa Noastră.

Potrivit organizatorilor, exercițiul este coordonat de Detașamentul de Pompieri Sinaia și face parte din programul curent de pregătire al salvatorilor. Scopul principal îl reprezintă verificarea modului de intervenție în situații de urgență, precum și coordonarea eficientă a forțelor implicate.

Pe durata desfășurării acțiunii, traficul rutier va fi deviat de pe Bulevardul Republicii către strada Frasinului (în zona fostei fabrici de salam), apoi pe strada Avram Iancu, cu ieșire în sensul giratoriu dintre Bulevardul Republicii și Bulevardul Carol I.

În zonă vor fi prezente mai multe autospeciale de intervenție, echipaje de pompieri, dar și polițiști din cadrul Poliției Sinaia și ai Poliției Locale Sinaia, alături de alte structuri implicate. Totodată, vor avea loc simulări de stingere a incendiilor, specifice unor astfel de exerciții.

Reprezentanții ISU fac apel la cetățeni să nu intre în panică și să respecte indicațiile autorităților pe toată durata desfășurării exercițiului.

