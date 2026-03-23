Bătaie filmată între eleve la Colceag: pedeapsă pentru agresoare și pentru martorii care au asistat

Incidentul violent petrecut între două eleve, zilele trecute, la Școala Gimnazială din Colceag, a despărțit comunitatea locală în două. În timp ce unii iau partea victimei, o fată de 13 ani, alții sunt de părere că agresoarea a fost provocată în numeroase rânduri și, în cele din urmă, a răbufnit. Conducerea școlii a anunțat măsuri disciplinare, care pot ajunge inclusiv la exmatricularea fetei bătăușe. Pedepsiți cu scăderea notei la purtare vor fi și elevii care au filmat scena și nu au intervenit pentru aplanarea confilctului.

Vă reamintim, un incident grav a avut loc vineri, 20 martie, în incinta unei unități de învățământ din comuna Colceag, unde o elevă de 15 ani a fost agresată fizic de o colegă în vârstă de 13 ani.

Bătaia s-a petrecut în incinta școlii, în timpul unei pauze, pe fondul unui conflict verbal care a degenerat.

Conducerea școlii a transmis că a demarat o anchetă internă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului. De asemenea, părinți agresoarei, dar și bunica victimei au fost chemați la școală pentru discuții.

Din informațiile transmise de către directoarea unității, Alina Vintilă, Andreea G, victima în vârstă de 13 ani, provine dintr-o familie cu probleme, fiind crescută de o bunică, în timp ce agresoarea nu ar fi creat niciodată conflicte în școală, fiind chiar o elevă cu note bune la învățătură.

Luni, 23 martie, la școala din Colceag s-a deplasat un echipaj de la Poliția Locală, dar și un polițist de la secția din comună, pentru a se stabili ce s-a întâmplat cu exactitate între cele două minore.

În timp ce unii săteni o condamnă pe tânăra agresată despre care spun că este un copil problemă, alții o acuză pe adolescenta de 15 ani și cataloghează reacția ei violentă drept incalificabilă.

Mama minorei bătăușe a transmis că are de gând să își transfere fata la o altă școală din localitatea Ceptura, pentru a evita alte viitoare conflicte violente.